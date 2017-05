Ennél többet kellett volna tenni a korrupció ellen

Magyarország összességében korlátozott haladást ért el a 2016. évi országspecifikus ajánlások végrehajtásában – derül ki az Európai Bizottság friss országspecifikus ajánlásából.

Javuló munkaerőpiac kis szépséghibákkal

A jelentés szerint némi haladás történt az alacsony jövedelműek adóékének csökkentésében, és némi haladás történt a közmunkaprogramból az elsődleges munkaerőpiacra való átlépés megkönnyítése és az egyéb aktív munkaerőpiaci intézkedések megerősítése tekintetében is.

Korlátozott haladást észlelt a Bizottság a szociális segélyek és a munkanélküli-ellátások megfelelőségének javításában és a támogatottak körének felülvizsgálatában, valamint az oktatás eredményeinek és a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák inkluzív többségi oktatásban való részvételének a javításában. A munkaerőpiaci helyzet tovább javul, de egyre több jel utal munkaerőhiányra.

További adócsökkentést javasolnak

A Magyarországra vonatkozó országjelentés főbb megállapításai szerint a magyar gazdaság teljesítménye továbbra is szilárd, és egyre inkább a belső kereslet által generált. A költségvetési irányvonal az eddigi prudens politika után várhatóan lazulni fog, ami kockázatot jelent a középtávú adósságcsökkentésre nézve az Európai Bizottság szerint.

A 2016. évi jelentős visszaesés után a beruházások az előrejelzés szerint fokozatosan növekedni fognak, a vállalatok alacsony beruházási szintje azonban visszafogja a termelékenységnövekedést és ezáltal a versenyképességet és a potenciális növekedést – áll a jelentésben. A magánszektornak nyújtott hitelezés javul, de a vállalati szektorban továbbra is visszafogott a bankok hitelezési hajlandósága.

Az értékelés szerint a közelmúltbeli adóügyi intézkedések a helyes irányba mutatnak, de az adórendszer kihívásai továbbra is fennállnak, az ágazatspecifikus adók csökkentése terén korlátozott volt az előrelépés, ennek folytatását javasolja az EB Magyarország számára.

A durva korrupció ellen nem léptek fel

A közbeszerzési átláthatóság és verseny fokozása sem volt kellőképpen sikeres, ami a jelentés szerint nagyrészt arra vezethető vissza, hogy késik az e-közbeszerzés kifejlesztése és megvalósítása.

Az intézményi teljesítmény hiányosságai rányomják bélyegüket az üzleti környezetre és csökkentik a gazdaság növekedési potenciálját az ajánlás szerint. Magyarországon az üzleti tevékenység folytatásának egyik legfőbb akadálya továbbra is az instabil szabályozási környezet, és nem jut kellő szerephez sem az érdekeltek bevonása, sem a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal.

A költségvetési folyamat átláthatósága és kiszámíthatósága továbbra is korlátozott. A közbeszerzést továbbra is a verseny és az átláthatóság korlátozottsága jellemzi. A korrupció kockázata továbbra is magas, és a probléma kezelése érdekében hozott intézkedések igencsak hiányosak.