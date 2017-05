Kirúgási hullám jön a legnagyobb amerikai autógyártóknál

A három nagy amerikai autógyár kénytelen munkahelyeket megszüntetni az eladások csökkenése miatt, noha azt ígérték Donald Trump amerikai elnöknek, hogy növelik a foglalkoztatottak számát az Egyesült Államokban – írja az MTI.

Hét egymás követő rekordév után a General Motors, a Ford és a Fiat Chrysler először ütközik nehézségbe 2009 óta. Áprilisban a teljes autóipar eladásai éves összevetésben 4,7 százalékkal estek vissza, ezen belül a GM 5,9 százalékos, a Ford 7,1 százalékos, a Fiat Chrysler pedig 6,9 százalékos csökkenést szenvedett el.

Az év első négy hónapját összesítő statisztikai adatok még gyászosabb képet festenek. Elemzők szerint tetőztek az eladások tavaly, amikor 17,55 millió új járművet értékesítettek a gyártók. Elemzők az idei évre 17,1 milliós eladásra számítanak, ami ha valóra válik, azt jelenti, hogy a 2008/2009-es válság óta először visszaesik az új járművek értékesítése.

A piac telítődésével szembesülve a GM, a Ford és a Fiat Chrysler, amelyek új munkahelyek ezreit teremtették meg az utóbbi hét évben, most különböző megszorító intézkedéseket jelentettek be. A GM, amelynek munkavállalói állománya a 2010-ben mért 77 ezerről 105 ezerre nőtt 2016 végére, azt tervezi, hogy több mint négyezer állást szüntet meg. A Ford - amelynek vezérigazgatóját is kirúgták hétfőn - 1400 munkahelyet számol fel, miközben a Fiat Chrysler több mint hatezer dolgozója több hónapja kényszerszabadságon van.

Az elbocsátási hullám még törékenyebbé teheti a januárban kötött kompromisszumot Trump elnökkel, aki többször bírálta az autóipart, mondván, arra használja az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA), hogy kiszervezze termelését Mexikóba az olcsóbb munkaerő miatt. Donald Trump hivatalba lépésének második napján fogadta a legnagyobb amerikai járműgyártók vezetőit, és arra biztatta őket, hogy építsenek új autógyárakat országszerte.

A vezetők ekkor azt ígérték, növelik az amerikai gyárakban foglalkoztatottak számát. A GM a tervezetten felül további egymilliárd dolláros befektetést és 1500 új munkahely létrehozását ajánlotta fel, a Ford pedig az előrehaladott munkálatok ellenére lemondott egy új mexikói gyár megépítéséről.