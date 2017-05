Szemerey Tamás bankja hízik, miközben az egykori Brokernet csak fogy

Tömegesen szerzi meg a bajba került brókercégek ügyfél-állományait a Növekedési Hitel Bank (NHB). Szemerey Tamás bankja most éppen a Quantis-csoport (az egykori Brokernet) befektetési szolgáltatójától vesz át klienseket.

Mi lehet az NHB bank befektetési részlegén tapasztalható bámulatos növekedés titka? Vagy Szemerey Tamás az egyetlen hazai pénzügyi szakember, aki fantáziát lát a befektetési szolgáltatások bővítésében. Vagy, amennyiben esetleg mások is, mégis mindig Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére nyeri el az állományokat.

Fotó: napi.hu Szemerey Tamás

Amióta 2015-ben elindult ezen üzletág, majd szép lassan it-rendszerekkel és szakemberekkel is kiépült az értékpapír-üzletág, az NHB folyamatosan bővül.

Először a Buda-Cash-sel partnerségben dolgozó Access Alapkezelő állományát szerezte meg a bank, és az alapkezelő Akadémia utcai épületébe be is költözött.

Majd egyedül indult el a Buda-Cash ügyfeleire kiírt pályázaton. Korábban egyébként néhány BC-s munkavállaló is átigazolt az NHB-ba, több bróker, de back offie-os kolléga is.

Aztán hamarosan ügyfélállomány-átruházásig eszkalálódott a Solar Capital Markets Zrt. helyzete is. Ez a brókercég Szabó Zsolt (a Trigránit befektetési vezérigazgatójának) tulajdonában volt, aki Demján Sándor egyik legközelebbi munkatársa. A cég főleg határidős termékekre fókuszált, és a magyar származású dollármilliárdos Péterffy Tamás cégével, az Interactive Brokers épített ki szakmai kapcsolatot. Ám végül be kellett zárni a bazárt, és hogy-hogy nem, de ezúttal is az NHB volt a vevő. Idén május 15-től már Szemerey Tamás bankja szolgálja ki az ügyfeleket.

Végül az egykori Brokernet (ma Quantis) csoportban is akadt egy befektetési szolgáltató, a Quantis Alpha Befektetési Zrt, amelynek ügyfelei egy újabb állomány-átruházás alapján június 24-e után szintén az NHB-hoz kerülnek.

A Quantis Alpha jó cég, bizonyos szempontból értékelhetjük úgy is, hogy a 2008-as pénzügyi válság során sok ügyfélnek szenvedést okozó Brokernet élő lelkiismerete volt, mert itt valóban professzionális termékeket kaptak az ügyfelek, nem csak a unit linked biztosítások nagy kockázatú félreértékesítését. Az Alpha bukását alighanem a csoport egy másik cége, a vagyonkezelő Quantis IM halála okozta.

Egykoron ebben az alapkezelő cégben 100 milliárd forint , javarészt biztosítói megtakarítás volt, de aztán a Brokernet-alapító Kostevc Péter összekülönbözött a biztosítókkal, és az állomány gyorsan 20-25 milliárd forintra olvadt. Sőt, a fogyás nem állt meg. A történet végén már csak a Quantis Alpha befektetési szolgáltató 8 milliárdját kezelte a vagyonkezelő. Ezt az állományt veszi most át az NHB, de valami összetettebb megállapodás születhetett, mert nem csak az állomány került az NHB-hoz, de az ügylet egy másik lába szerint a Quantis Consulting (ez a Brokernet-utód közvetítő cég) elkezdi értékesíteni az NHB egyes termékeit.

Van még tere?

De vajon szükség van-e még egyáltalán biztosítás-közvetítőkre? A Quantis ma már szinte csak nyugdíj-biztosításokat értékesít, amely termék nagy előnye, hogy 20 százalékos, de maximum 130 ezer forintos adójóváírást tesz lehetővé. Ám talán éppen emiatt most giganagyságú, 52,5 millió forintos bírságot kapott az MNB-től, mondván az ügyfeleit kellő tájékoztatás nélkül pörgette át a biztosítások között. Ez egy régi vád a Quantis ellen, immár egy határozat is kinyilvánította.

A Quantis Consulting Zrt. hivatalosan nem kommentálta a példastatuáló bírságot. Független tanácsadók azonban arra is figyelmeztettek, hogy természetesen az ügyfelek nívótlan átpörgetése etikátlan, de éppen a változó adószabályok miatt indokolt is lehet az új termék felé vezetés. Hiszen a régi biztosítás bezárásának és az új nyitásának nem csak az lehet a célja, hogy a közvetítő jobban keressen, hanem az is, hogy az ügyfél részesüljön az újonnan nyíló adóelőnyökből.

Forrásunk szerint a szakma átalakult. A brokernet a fénykorában 30 milliárdos forgalmat ért el egy évben, ma jó, ha 2-3 milliárd lehet a reális cél. A kisebb tortaszelet és a sokkal szabályozottabb értékesítés sokakat kiszorított a piacról. Sok új prudencia-szabály született, megérkezett az etikus közvetítés, a TKM (teljes költség mutató), illetve az uniós irányelvek. „Legalább ma már nincsen annyi szégyenfoltja a szakmának, kevesebb a félretaposott sarkú, büdös szájú ügynök, ma sokkal több a fiatal, kulturált közgazdász a pályán” - zárta monológját forrásunk.