Varga Mihály kirúgott egy embert a fiatal vállalkozók megszívatása miatt

Lezárult a Nemzetgazdasági Minisztériumban a "Vállalkozz itthon fiatal!" program félrecsúszásával kapcsolatos belső eljárás, egy felelőst elbocsátottak – írja az NGM sajtóközleményében.

A vizsgálat megállapította, hogy a VEKOP-8.3.1-16 projekt lebonyolítása során az OFA Nonprofit Kft. nem biztosította a pályázat összhangját a kiírással, és a mentorálás során nem a kellő körültekintéssel járt el. Ezért hétfőn Varga Mihály kezdeményezte Pákozdi Szabolcs, az OFA Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója jogviszonyának megszüntetését.

A "Vállalkozz itthon, fiatal!" azt a célt hivatott volna szolgálni, hogy megkönnyítse külföldről hazatérni vágyó ifjú vállalkozók boldogulását, ehhez képest a hivatalok egymás közti bénázása miatt inkább kiszúrt velük: nem kapták meg időben beígért a támogatást az NGM-től, így nem tudták beindítani a vállalkozásaikat, viszont már kiszállni se nagyon tudtak.

Az esetet a 444 dolgozta fel elsőként, mikor sajtónyilvánosságot kapott a kudarc, az NGM rögtön bejelentette, hogy kivizsgálja az ügyet, Varga Mihály pedig megígérte, ezúttal lesznek személyi következmények is. Erre most sor is került Pákozdi Szabolcs elbocsátásának formájában, a minisztériumon belül viszont úgy tűnik, nem találtak felelőst.