Lázár feljelentett, a rendőrség nyomoz az EMIR-ügyben

Nyomozást rendelt el a Fővárosi Főügyészség az EMIR-ügyben, amely miatt közel 18 milliárd forintnyi uniós támogatás visszafizetése fenyeget, és amelyben Lázár János tett feljelentést – írja az ügyészség sajtóközleményében. A gyanú szerint 2003 és 2008 között visszaélések történtek az egységes monitoring és informatikai rendszer (EMIR) fejlesztése és üzemeltetése közben: a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tisztségviselői a feljelentés szerint 17 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak.

A Fővárosi Főügyészség a feljelentés alapján különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el, amit a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya folytat majd le. A Fővárosi Főügyészség a nyomozást fokozott ügyészi felügyelet alá vonta, a határidő 2017. július 23., de indokolt esetben ez meghosszabbítható.

Az ügy lényege, hogy a projekt harmadik fázisában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzéssel jutott megbízáshoz a korábban a kifejlesztéssel és üzemeltetéssel is megbízott Welt 2000 Kft., majd a magyar szervek a rendszer tulajdonjogát fokozatosat át is adták ennek a cégnek. Az EMIR-rendszer egyébként nem is működik már, a 2014-2020 közötti uniós ciklusra egy másik rendszert fejlesztettek ki az EU Strukturális és Kohéziós Alapjának magyarországi felhasználásának monitorozására.

Bár a szabálytalanságokért a felelősség első sorban a korábbi szocialista kormányokat terheli, a projektet a 2010-es kormányváltás után fél tucatszor módosították, rendre emelve a támogatható költséget. Végül összesen 25 milliárd forintot költött rá a magyar állam, aminek nagy részét 2010 után fizették ki. A nyomozás ugyanakkor csak a 2003 és 2008 közötti időszakot fogja vizsgálni. Molnár Csaba (DK) nemrég úgy nyilatkozott, az eljárás még nem zárult le, nem biztos, hogy a pénzt vissza kell fizetni az EU-nak, a feljelentést pedig a Gyurcsány Ferenc elleni "lejáratókampány" részének tekinti.