Drágulnak idén a strandbelépők

A magyarországi strandok nagy része már kinyitott a múlt héten, több a mostani hétvégén indítja a szezont, az iskolai szünet kezdetére, június 15-re pedig minden strand kinyit, mondta Hegyi Ákos, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára az MTI érdeklődésére szerdán.

Budapesten például

a Csillaghegyi strand kinyitott,

a Római május 28-án,

a Palatinus, a Pünkösdfürdői és a Paskál strandrésze pedig június 3-án nyit.

A strandok árbevételének hatvan-hetven százaléka nyáron, két-három hónap alatt folyik be, ezért működésük szempontjából nagyon fontos az időjárás, mondta Hegyi Ákos. Tavaly például a hűvös, esős nyár nem kedvezett a strandoknak, amelyek így csak az előző évi forgalom 50-60 százalékát hozták.

A nagy balatoni városok fizetős strandjai részben megnyitottak, részben a következő hetekben nyitnak meg, illetve akkortól kell belépőt vásárolni. Az árak Keszthelyen nem változtak, Siófokon és Balatonfüreden viszont emelkedtek tavalyhoz képest.

Keszthely mindhárom önkormányzati fizetős strandja pünkösdkor nyit, az az időjárástól is függ, hogy melyik napon. A belépőjegyek árai nem változtak, a város főstrandjára (Szigetfürdő) idén is 890 forintért juthat be egy felnőtt, a két kisebb strandjára pedig 500 forintért. Siófokon május 15-én indult a strandszezon. A városnak több szabad strandja, és két fizetős strandja van. Utóbbiaknál május 19-től kell belépőt vásárolni, amelynek idén emelkedett az ára.

A siófoki Nagystrandon hét közben 750 forint, hétvégén 1000 forint a felnőttjegy ára a július 15-ig tartó előszezonban, ami a főszezontól 250, illetve 300 forinttal emelkedik. A város másik fizetős strandján a belépőjegy-árak előszezonban, hét közben 500 Ft, hétvégén 600 Ft, amelyek a főszezonban 100-100 forinttal emelkednek.

Balatonfüred Esterházy strandja már ezen a hétvégén, a Kisfaludy strandja pünkösdkor nyit a tervek szerint, de ezt az időjárás még befolyásolhatja. A város főstandjai addig is, továbbá nyitvatartási időn túl közparkként működnek. Nyitás után belépőjegyeket június 20-ig a tavalyi árakon lehet vásárolni, a főszezonban viszont a tavalyi áraknál 5-7 százalékkal drágábban. A felnőtt belépő ára az Eszterházy strandon 1100 forintról 1150 forintra, a Kisfaludy strandon 700 forintról 750 forintra emelkedik.