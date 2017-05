Mészáros Lőrinc embere átvette Simicska vasúti üzletét

Sakalj Ferencről írt cikket a direkt36. A horvátul jól beszélő, Jugoszláviában született férfi ingatlanközvetítőként dolgozott, és akkor került kapcsolatba Mészáros Lőrinccel, amikor a felcsúti polgármester Ugljan szigetén villát akart venni. Mészáros sem horvátul, sem angolul nem tud, így jól jött a vásárlásnál Sakalj segítsége.

2015 májusában létrejött az adásvétel, a Mészáros és Mészáros Kft. horvát cége, a Mirno More d.o.o. nevére írták az ingatlant. A horvát cég vezetője Sakalj Ferenc lett, aki később a Mészáros által felvásárolt eszéki focicsapat vezetőségében is helyet kapott, és helyben úgy mutatták be, mint aki a milliárdost képviseli majd az igazgatóságban.

Majd Sakalj ezután Magyarországon is elkezdett érdekeltségeket szerezni. Például a vasútépítéssel foglalkozó cég, a Vasútautomatika egyszemélyes tulajdonosa lett, dolgozói és eszközei jelentős részét a Simicska Lajos féle Közgép vasutas cégétől szerezte, amely az elmúlt években már nem igazán kapott állami megbízásokat.

Mészáros embere egy postai szolgáltatásra kitalált vállalkozásban is 25 százalékos részesedést vásárolt tavaly áprilisban. A City Mail Hungary nevű cégről egy időben úgy írtak a sajtóban, mint a Magyar Posta egyetlen lehetséges konkurenséről. Ez a cég volt ugyanis az egyetlen, amelyiknek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) engedélyezte, hogy tömegesen kézbesítsen leveleket. A cég többségi tulajdonosa egyébként az eszéki klubvezető, a horvát Ivan Mestrovic.