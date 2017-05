Állami nagyberuházások beszállítóiként tűnnek fel az Orbán-család cégei

Hatalmas állami beruházások beszállítói Orbán Viktor családjához köthető vállalkozások – írja csütörtöki számában a Magyar Narancs. A lap újságírói több olyan nagy állami beruházást is azonosítottak, ahova Orbán Győzőék bányájából viszik a követ, Gánt közelében nemrég új bányát is nyitottak, Hahóton pedig lassan versenytárs nélkül termelhetnek ki tőzeget Orbánék.

Meglódult a szekér 2010 óta A bányákat üzemeltető családi cégek régebben is jövedelmezők voltak, de 2010 óta feltűnő a szárnyalásuk: a Dolomit Kőbányászati Kft. árbevétele a 2010-es egymilliárdról 2015-re 3,2 milliárdra nőtt, a kormányfő öccse, Orbán Áron tulajdonában levő Nehéz Kő Kft. 467 millió forintról tornázta fel bevételét 1,68 milliárdra. A harmadik legnagyobb családi cég, a Gánt Kő és Tőzeg Termelő és Kereskedelmi Kft. 335 millió forintot termelt 2015-ben. A tőzegkitermelő cég a kilencvenes évek óta folytatja tevékenységét Zala megyében, idén májustól már csak egy versenytársa maradt a környéken a környezetvédelmi előírások miatt. A bányászaton kívül más iparágakra is kiterjed az Orbán-birodalom, Orbán Áron részvényes a tavaly alakult Nemzetközi Alapanyag és Késztermék Kereskedelmi Zrt.-ben, ifj. Orbán Győző pedig az uniós támogatásokat is bezsebelő Gamma Analcont Ipari Folyamatműszergáyrtó Kft.-ben. Mindemellett idősebb Orbán Győző cége a CZG ingatlanforgalmazó, amely például az elvileg Mészáros Lőrinc által bérelt hatvanpusztai majorságot birtokolja.

Az Orbán-család cégeinek állami megrendeléseit nem könnyű lekövetni, ugyanis nem közvetlenül nyernek közbeszerzéseket, hanem közbeszerzéseket elnyert építési vállalatok beszállítóiként jelennek meg. A Magyar Narancs megfigyelte, hogy a gánti bányából folyamatosan hordják a köveket a Nemzeti Lovarda felújításához (amelyet egyébként Mészáros Lőrincék családi cége és egy Tiborcz-közeli cég kivitelez összesen 2,8 milliárd forintért). Mészáros és az Orbán-család más építkezéseken is együttműködnek, például a rákosmentei és egyéb csatornázási munkálatok kapcsán, amint azt a Direkt36 kiderítette.

A 8-as út építésénél is feltűnik az Orbán-család, mint beszállító: a 28 milliárd forintos, nagyrészt uniós forrásból finanszírozott építkezés munkásai arról számoltak be a lapnak, mostanában elsősorban a Nehéz Kő által hozott szegélyköveket rakodnak le, és gánti betonelemeket is láttak érkezni.