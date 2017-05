Ez a program mindennél fontosabb, de külön pénzt most inkább nem szánnánk rá

„A kormány álláspontja szerint a demográfiai helyzet javításának prioritása van, minden másnál fontosabb” – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Mfor.hu-nak adott interjújában. Majd elismerte, hogy ezt a mindennél fontosabb és régóta emlegetett programot igazából nem is tervezték bele a jövő évi költségvetésbe.

Sőt, nem is nagyon fogják: a miniszter abban bízik, hogy remélhetőleg úgyis alulbecsültek egy sor más számot a büdzsében, és végül a gazdaság jobb teljesítménye miatt majd több pénz jön be a kalkuláltnál, abból pedig lesz pénz a demográfiai helyzet javítását célzó intézkedésekre. De ha mégsem, akkor el lehet költeni a programra a több mint 200 milliárdos tartalékot is.

Varga könnyedsége viszont nem teljesen indokolt annak tükrében, hogy Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke a Világgazdaságnak adott hétfői interjújában ezt a 200 milliárd feletti tartalékot képzeletben már belapátolta abba a lyukba, ami a vártnál kisebb növekedés miatt keletkezik majd. Az MNB is úgy véli, erre a tartalékra úgy kell tekinteni, mint ami nincs. Elemzésük szerint gyakorlatilag el kellene törölni az Országvédelmi Alapot ahhoz, hogy teljesüljön a költségvetés.

A 130 milliárdos demográfiai csomagot így pedig legfeljebb már csak hiánynövelő tételként lehet elképzelni. A hiánycélból viszont azt mondják, nem engednek, Varga Mihály szerint a 2,4 százalékos deficit mértéke „kőbe van vésve”. A miniszter szerint ha sehonnan máshonnan nem lenne pénz a demográfiai programra, akkor legfeljebb majd elhalasztanak néhány beruházást. „Hozzá fogunk nyúlni olyan beruházásokhoz, amelyek elbírnak némi késedelmet” – mondta.