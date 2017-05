Orbán szerint nem is vagyunk összeszerelő üzem

A Samsung nemrég telepítette el innét az előző összeszerelő üzemét, a csúcskorszakában kétezer embert jellemzően minimálbér környékén foglalkozó képcsőgyárat. 2013-ban állt le a termelés, 2014-re már a gépeket is elvitték, de megtartották az óriási telephelyet. Annak idején kevés helyi lakost foglalkoztatott a cég, főleg Szlovákiából utaztatták ide a dolgozókat.

Most visszahoznak egy kisebb hasonló üzemet, remélhetőleg kicsit időtállóbb termékkel. 600 embernek adhat munkát teljes kapacitáson ugyanis majd az az akkumulátor-összeszerelő gyár, amit most ide terveznek telepíteni. Azért jöttek ide, mert a kormány vállalt a környéken infrastrukturális fejlesztéseket nekik, illetve komoly adókedvezményt ígértek. Egészen pontosan Orbán szerint Európában senki nem fog olyan kevés adót fizetni, mint a gödi Samsung, de ne szaladjunk ennyire előre.

Most volt az építkezés elkezdésének megnyitója, ahol koreai és magyar kis- és nagyfőnökök beszéltek, köztük Orbán is. A termelés 2018-ra fog felfutni, évi 50 ezer akkumulátort akarnak itt összerakni.

Arról nem esett szó, hogy pontosan az alkatrészeket is itt gyártják-e, vagy ami valószínűbb, hogy csak összeszerelik a máshol legyártott összetevőkből a végleges terméket. Azért is valószínűbb, mert a Samsung a többi magyar üzeménél is leginkább utóbbit vállalta. A legnagyobb hozzáadott értékű tevékenységről, a fejlesztésről szó se esett, hogy akár lehetne nálunk is.

Jelenleg ugyanis bár tudományos áttörések vannak, a gyártásban ez még mindig kevésbé tud megjelenni, és lítium-ionos akkumulátorokat fog gyártani a Samsung is nálunk. Amit úgy lehet elképzelni, hogy még mindig jobb ceruzaelemeket teszünk a kocsikba, bár pont a Samsung szerint ez most már tényleg meg fog majd valamikor változni.

Ésik Róbert együtt lélegzett a Samsunggal

A megnyitón Tuzson Bence térségi képviselő megköszönt mindenkinek mindent, de különösen Ésik Róbertet emelte ki szép szavakkal, és a HIPA nevű állami ügynökséget. Ésikék szerinte "kézen fogták", "együtt gondolkoztak" sőt "együtt lélegeztek" a Samsunggal, azért indulhatott most el az új összeszerelő üzem építése. Volt még egy meglepő bejelentése, szerinte ugyanis Magyarország legnagyobb versenyelőnye, hogy van egy állami szerv, ami a vállalkozásokat segíti.

Azt ide érdemes megjegyezni, hogy lehet, hogy Tuzson képviselő meg fog lepődni, de ha nincs legalább 300 állami szerv nálunk, ami a papíron főként a vállalkozásokat segíti, akkor egy se.

Orbán is a nagy "han" nép gyermeke

A miniszterelnökünk azzal a bejelentéssel indított, hogy csak öt percet kapott, de ezt ő nem tartja be, mert nem olyan fegyelmezett, mint a koreaiak. Bár egyszer, amikor Dél-Koreában focimeccsen járt, megkérdezte, hogy mit skandálnak a szurkolók. A válasz az volt, hogy a ők a nagy "han" nép. Orbán viszont úgy tudta, hogy nekik inkább mi vagyunk a leszármazottaik, bár erről szerinte van némi tudományos kétség. De mindegy, az a lényeg, hogy ez jelzi, hogy "van közös háttér" vannak közös gyökerek.

Elmondta még, hogy megtanulta a 90-es években, hogy amire "Made in South Korea" van írva, az garancia a minőségre. Ahogy azt is megtanulta, hogy egyes gazdaságok kiemelkednek, mások meg nem, és Korea például kiemelkedik. És a közép-európai régió is fejlődni fog, "fel- és kiemelkedő térségnek számít". Azt is látta, hogy az önsajnálat mértéke is csökkent Magyarországon, mert "a magyar márkák sikeresen állnak helyt" a globális versenyben.

Orbán azt is megfigyelte, hogy az autógyártók fejlesztik az elektromos autókat, azokhoz pedig akkumulátorok is kellenek majd. Ehhez kapcsolódva elmondta, hogy most egy új lendülettel járműfejlesztési centrummá válnánk, sőt igazából

már felvettük az iramot,

hiszen Zalaegerszegen majd lehet tesztelni akár önvezető autókat, Győrben gyártanak újabb Audikat is, itt meg akkumulátorokat raknak össze. Úgyhogy nem csak autókat szerelünk össze, hanem szerinte "itt álmodják majd meg" és készítik, csinálják majd az új típusú kocsikat.

Az országban már 130 darab e-autó-töltőállomás van, de ebből most már többet akarnak, úgyhogy majd csinálnak még. Minden 15 ezres város pályázhat egy darab töltőállomásra, minden húszezres kettőre, és 2020-ra már 3500 töltőállomást akar épp a kormány (az önkormányzatok egyelőre nem lelkesedtek mindezért). Akkorra a számításaik szerint 63 ezer e-autó lesz már a magyar utakon (most nagyjából ezer darab körül lehet). Az is fontos még, hogy mindez jelzi: "Göd méltó a világ legnagyobb vállalatainak bizalmára".

Végül minden jelenlévő felszólaló kapott egy fehér kesztyűt és egy ollót, és elvághattak egyszerre egy szalagot, mire a műsorvezető hármat számolt. Szolid trombitaszó csendült fel, Orbán nem tarthatta meg a kesztyűt, mert vissza kellett adni, és elindultak a főnökök következő lépésként elültetni egy fát, de sajnos azt már nem közvetítették.