Megjöttek az uniós pénzek, kilőttek a beruházások

Kijött a KSH friss gyorsjelentése, ahol brutális beruházási növekedésről számolnak be, 34 százalékkal nőttek tavalyi hasonló időszakhoz képest. Igaz, tavaly ilyenkor alig voltak beruházások, most pedig az uniós támogatási pénzei is befutottak, mennek a tényleges projektek. A tavalyi bődületes visszaesés is messze döntően ennek volt köszönhető, akkor épp nem jött annyira az uniós segítség.

Főleg az építkezések indultak be, az építési beruházások 49 százalékkal nőttek volumeneben. főleg az ingatlanfejlesztések lőttek ki, itt 56 százalékos volt teljesítménynövekedés. De például azzal, hogy az unió ad pénzt nekünk elvileg normális utakra, kapcsolódó területként a szállítás, raktározás beruházásainak volumene is megnőtt, egészen pontosan 48 százalékkal.

Igazából a gazdaság legtöbb területét erősen berúgta az újra érkező ajándékpénz, szinte mindenhol komoly beruházási növekedésről jelentett a KSH. Az egyetlen megemlített kivétel az egészségügy volt, ahol ráadásul az államnak kéne lennie a fő beruházónak, ehelyett jelentősebb tavalyhoz képest is a visszaesés. A KSH a gyorstájékoztatójában csak annyit mond erről, hogy a beruházások "a humán-egészségügyi, szociális ellátásban 7,8 százalékkal mérséklődtek".