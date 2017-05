Várkert Bazár-ügy: a Miniszterelnökség elismerte a vizsgálatot, L. Simon László Lázárra mutogat

Alig pár órával azután, hogy súlyos budai visszaélésekről írtunk, több érintettel is sikerült kapcsolatba lépnünk.

Maga a Miniszterelnökség egy szűkszavú levélben a következőket közölte kérdéseinkre: „Jelenleg is zajlik a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. és a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. átvilágítása, amelyre azért volt szükség, mert új feladatokkal szeretnénk a cégeket megbízni. Az átvilágítás lezárultáig nem kívánunk nyilatkozni.”

Sokkal bőbeszédűbb volt L. Simon László fideszes képviselő, korábbi örökségvédelmi államtitkár, aki eljuttatott lapunkhoz, illetve a Facebook-profilján is kiposztolt egy levelet, amelyet kérésének megfelelően teljes terjedelmében beillesztettünk a korábbi cikkünkbe.

Talán nem haszontalan néhány nagyon hangsúlyos állítást külön is kiemelni. L. Simon szerint számos vitára ösztönző állítás jelent meg a cikkünkben, amelyek szerinte kizárólag az ő távozása utáni időkről szólnak (ezt annyiban pontosítanánk, hogy mi az elmúlt évek szabálytalanságairól írtunk, vagyis abban van olyan időszak, amikor L. Simon felelt a területért, és van olyan, amikor ő már távozott).

L. Simon deklarálta számunkra, hogy ő maga is megdöbbent Gyutai Csaba lakásügyén, amelyről ő sem tudott. A képviselő azt is írta, hogy ő a távozása után sem Gyutai Csabával, sem Puskás Imre helyettes államtitkárral nem beszélt. Ám talán a legfontosabb pótlólagos információ az volt L. Simon László levelében, hogy már az ő államtitkársága idején is lezajlott egy belső vizsgálat, amely feltárta, hogy Gyutai Csaba szabálytalan közbeszerzéseket is lebonyolított a Várbazárban. Akkor emiatt hivatalos írásbeli figyelmeztetést kapott, aminek a másolati példánya most is L. Simon László rendelkezésére áll.

És innen jön a levél egy érdekes fordulata. Miközben az egy évvel ezelőtti sajtó Gyutai Csabát L. Simon László bizalmi emberének tartotta, a volt államtitkár leveléből az derül ki, hogy L. Simon a figyelmeztetés tényéről

szóban tájékoztatta Lázárt, aki nem tartotta szükségesnek Gyutai Csaba leváltását.

Sőt, Gyutait – L. Simon távozása után – a sok milliárddal gazdálkodó Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. élére is kinevezték.