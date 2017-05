Balogh Gabriella elmegy a CEMP-től

Távozik a CEMP-ből Balogh Gabriella, aki egyébként pillanatnyilag egyik legbefolyásosabb nő a magyar gazdaságban, és példaul az MLSZ-nek is elnökségi tagja, írja a 24.hu. Helyette Rónai Balázs került be a médiacég vezetésébe, aki 2016 októberéig a Népszabadságot kiadó Mediaworksnél volt vezető.

A szintén a CEMP-hez tartozó Femina Mediától már januárban távozott Balogh, viszont a többek közt a Portfolio.hut-t is kiadó cégét megtartotta. Egyébként a lapon például Bán Zoltánnal és Lantos Csabával osztoznak.

Balogh Spéder Zoltánnak is bizalmi embere volt sokáig, akivel még az OTP-ben dolgoztak együtt, de Csányi Sándorral is kimondottan jóban van a hírek szerint. A CEMP egyébként az a médiacsoport, ami korábban az Indexet is kaidta.