Gyutai Csaba szerint L. Simon hazudik

Egymás torkának ugrott a Miniszterelnökség által felügyelt Várgondnokság Kft. ügyvezetője és L. Simon László, korábbi örökségvédelmi államtitkár, miután megírtuk, egy nem nyilvános vizsgálat döbbenetes szabálytalanságokra, pénzügyi visszaélésekre bukkant a Vár és a Várkert Bazár körül.

Cikkünkben egyebek mellett azt írtuk, hogy a Miniszterelnökség által az üzemeltetésre felkért vezetők, így elsősorban a korábbi zalaegerszegi polgármester, Gyutai Csaba lényegében sajátjaként kezelte az ingatlanvagyont.

Írásunkra a Lázár János vezette Miniszterelnökség csak annyit reagált, hogy valóban van vizsgálat, de az átvilágítás még nem zárult le, így nem is szeretnének nyilatkozni. Bőbeszédűbb volt ennél L. Simon László, akihez korábban ez a terület tartozott, és akinek Gyutai korábban beosztottja is volt.

Azt írta, megdöbbent Gyutai Csaba lakásügyén, ő sem tudott róla, távozása után viszont nem is beszéltek. Közölte: az ő államtitkársága idején is lezajlott egy belső vizsgálat, amely feltárta, hogy Gyutai Csaba szabálytalan közbeszerzéseket is lebonyolított a Várbazárban.

Akkor emiatt Gyutai hivatalos írásbeli figyelmeztetést kapott, aminek a másolati példánya most is L. Simon László rendelkezésére áll. L. Simon a figyelmeztetés tényéről szóban tájékoztatta Lázárt, aki nem tartotta szükségesnek Gyutai Csaba leváltását. Sőt, Gyutait – L. Simon távozása után – a sok milliárddal gazdálkodó Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. élére is kinevezték.

Az ügyben most újabb fordulat, hogy megszólalt a történet főszereplője, Gyutai Csaba is, aki szerkesztőségünknek eljuttatott levelében lényegében azt állítja, hogy L. Simon hazudik, és ha nem fejezi be a hazudozást, be fogja perelni. Íme Gyutai nekünk küldött levele:

"Tegnap az Önök lapjában megjelent L. Simon László parlamenti képviselő véleménye, amely az én személyemet rendkívül hátrányosan érintette. Tény, hogy az általam vezetett Társaságok munkáját a Miniszterelnökség megbízásából átvilágítják. Ez a folyamat nem egyéves időszakot, hanem jóval hosszabb időtartamot érint. A vizsgálat célja a Társaságok számára új feladatrendszer meghatározása. Juttatásaimról korábbi főnököm, L. Simon László tudott. Sem szóban, sem írásban fegyelmit tőle nem kaptam. Képviselő úr amennyiben nem fejezi be a személyemet érintő valótlanságok hangsúlyozását, meg fogom tenni a szükséges jogi lépéseket. Amíg a vizsgálat nem zárul le, nem kívánok további információt a nyilvánosság elé tárni.

Gyutai Csaba, Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője"