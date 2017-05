Úszik az adósságban Mészáros Lőrinc médiacége

Megjelent a Mészáros Lőrinchez köthető legnagyobb médiaportfóliót tulajdonló Opimus Press Zrt. első éves beszámolója, amiből kiderül, hogy a cég nem keres igazán rosszul, de szinte az egész nyeresége adósságtörlesztésre megy el. A Mediaworks-öt megvásároló, sőt, nagy valószínűséggel direkt erre létrehozott cég, amely így a Nemzeti Sport, a Világgazdaság és egy halom magazin mellett a legtöbb megyei lap kiadója is, tavaly 110 millió forintot keresett az alaptevékenységével,

103 milliót viszont kamatfizetésekre költött, a cégnek ugyanis közel 7 milliárd forint adóssága van.

Arról már a Mediaworks felvásárlásakor írtunk, hogy az Opimus Press anyacége, az Opimus Group Nyrt. (amelyet már akkor Mészáros Lőrinchez kötöttek, azóta pedig hivatalosan is megjelent tulajdonosként a cégben) nagyjából 6 milliárd forintnyi kötvényt bocsátott ki, az ebből bejött pénz pedig, úgy tűnik, mint az Opimus Presshez ment. Mivel kötvénykibocsátáson keresztül és nem bankhitel formájában vonta be az Opimus az új médiavállalkozásának elindításához szükséges pénzt, ezért nem tudni, hogy kinek is törleszti az adósságát a cég.

Mészáros másik médiacégének, az Echo Tv-nek valamivel jobban ment, mint a Mészáros előtti időkben, de ez azért elég relatív: 2016-ban csak 86,6 millió forint mínuszban volt a tévétársaság, míg egy évvel korábban, még Széles Gábor tulajdonában még 180 millió forint volt a veszteség.