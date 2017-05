Tőzsdére készül a Vapiano étteremlánc

Szerda reggel bejelentette a Vapiano étteremlánc, hogy hamarosan tőzsdére lép. A „műolasz”, vagyis autentikus olasz ételeket kínáló, de valójában német éttermi csoport a frankfurti tőzsdét, azon belül is a Prime Standard kategóriát célozza meg.

Az Equilor Zrt. elemzése szerint az új részvényeket tartalmazó elsődleges kibocsátás 85 millió euró lehet, emellett pedig a jelenlegi részvényesek is értékesíthetik állományuk egy részét. A tőkebevonással a Hamburgban 15 éve megalapított, de már Magyarországon is tíz éve jelen levő Vapiano a további terjeszkedését kívánja finanszírozni, a tervek között földrajzi expanzió, de a szolgáltatási kör bővítése is szerepel.

A cég jelenleg 185 éttermet üzemeltet több mint 30 országban, 2020-ra már 330 darabra nőhet a hálózat, ehhez kellhet a friss tőke.

Magyarországon jelenleg öt Vapiano működik, négy a fővárosban és egy Győrben. Két nagy bevásárlóközponti étterem (MOM, Westend) mellett a két önálló üzlet a Bécsi úton és a Bécsi utcában található, amely hasonlóság lehet, hogy a jobb képességű fogyasztókat sohasem tévesztette még meg, de e sorok írója várakozott már lelkesen a belvárosban úgy, hogy közben Óbudán kellett volna lennie.

A Vapiano 2014 és 2016 között átlagosan 28 százalékos bevételnövekedést ért el, miközben a kamatfizetés és az amortizáció nélkül számolt üzemi eredmény átlagosan 10 százalékkal bővült. A cég honlapján megtalálható rövid tájékoztató szerint a kibocsátási dokumentumból az is kiderül, hogy az az éttermi szolgáltatás, amit a Vapiano nyújt, az FCD, vagyis fast casual dining, máshol fresh casual dining néven ismert. A Vapiano működésének sajátosságai a vendégek szeme előtt elkészített és ízesített ételek, illetve a távozásnál rendezendő és addig egy intelligens chipkártyán vezetett fogyasztás.

Ha rosszmájúak lennénk, akár azt is írhatnánk, hogy ez a modell ötvözi a gyorséttermek és az elegáns vendéglők hátrányait, hiszen ugyanúgy sorban kell állni, mint egy McDonald'sban, de az árak mégis egy elegánsabb étterem árait idézik. De mivel nem vagyunk rosszmájúak, gyorsan hozzátehetjük, hogy ezeket a hátrányokat egy nagyon komoly előny ellensúlyozza: nevezetesen az, hogy a kaja finom.