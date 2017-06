Az MKB még eggyel közelebb került Orbán Viktorhoz

Minden hónapra jut egy izmos bejelentés az MKB tulajdonosi struktúrájáról. Most éppen Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester vallott színt, és egy kétlépcsős tranzakció után 49 százalékos befolyást jelentett be az MKB felett.

Mészáros Lőrinc az MKB-ba is megérkezett. Alig egy hónappal azután, hogy Balog Ádám, az MKB vezérigazgatója és Szemerey Tamás, a Növekedési Hitel Bank (NHB Bank) tulajdonosa, egyben Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére hivatalosan is az MKB tulajdonosaivá váltak, most az MKB másik nagy tulajdonosi ágán is fontos változások történtek.

Június 1-jén a Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és Jászai Gellért, az SCD-csoport bukásából reinkarnálódott ingatlan-befektető nevével fémjelezhető Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. 49 százalékos befolyást szerzett az MKB Bank fölött

Megvesz ezt, megvesz azt

A Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. átveszi a Metis Magántőkealap kezelését a Minerva Tőkealap-kezelő Zrt.-től. A frissen bevásárló alapkezelő 53 százalékban Mészáros Lőrincé, aki az ország legsikeresebb vállalkozójának tűnik mostanában, az építőiparban, a bankszektorban, a médiapiacon és az agráriumban is hatalmas érdekeltségei lettek. Ahogy ő maga is fogalmazott, üzleti sikereit a szerencsének, a Jóistennek és Orbán Viktornak is köszönheti. Nem szeretnénk hitetlen pogánynak mutatkozni, de mintha ebben a gyors felívelésben a szerencse és a Jóisten helyett azért leginkább Orbán Viktornak lehet kiemelt szerepe.

A Metis volt az MKB 45 százalékos tulajdonolja, ezzel a Konzum Befektetési Alapkezelő még csak ugyanekkora befolyást szerzett volna, de Mészáros Lőrincék úgy döntöttek – hallottuk a krőzus környezetéből- , hogy egy füst alatt még egyet lépnek.

Fotó: Komka Péter / MTI

A Konzum Befektetési Alapkezelő azt is bejelentette, hogy kezdeményezte a felügyeletnél a Metis II. Magántőkealap regisztrációját. Az alap bejegyzését követően a Metis II. megvásárolja a Blue Robin Investmenttől az MKB Zrt. részvényeinek további 4 százalékát. A tranzakcióhoz szükséges megállapodásokat a felek megkötötték, így a felügyeleti eljárásokat követően a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Metis és Metis II. Magántőkealapoknak együttesen 49 százalékos tulajdonuk lesz az MKB Bankban.

De hová tűnt Szíjj László?

Vagyis Mészárosék most abból a cégből is vettek, amelyet nemrég Balog Ádám és Szemerey Tamás átvettek egy lassan talán elfelejthető nevű szingapúri-indiai bácsitól. Nagy kérdés, hogy kinek a pénze van a Metis mögött? Erről elvileg nem szól a közlemény, az is lehet, hogy Mészárosé, az is lehet, hogy a tőle nem távoli Szíjj Lászlóé. Talán mindegy is már. De mi lesz a bank irányításával?

Mint azt az új vevő képviseletében Jászai Gellért a közleményébe beírta és az Indexnek Jászai munkatársa külön is hangsúlyozta: „Fontosnak tartjuk, hogy az MKB menedzsmentje üzleti döntéseiben és a társaság irányításában továbbra is megőrizze szakmai függetlenségét” vagyis Mészáros és Jászai állítólag nem jelennek meg a jövőben sem közvetlenül az MKB irányításában.

Ám ettől még nem lesz szebb a képlet.

Az MKB mostani tulajdonosváltásával kapcsolatban is hangsúlyozható az Index által már többször kiemelt problémahalmaz.

Az MKB nemzetközi értékesítése nem volt transzparens, az mindvégig a politika és az üzlet határán mozgó magyar oligarchák érdekei mentén zajlott. A történetben csúnyán összekeveredtek a banktulajdonosi és a hitelezetti érdekek (Mészáros Lőrinc Mediaworks nevű érdekeltsége például jelentős MKB-hitellel rendelkezik)

Nemrég az Index arról írt, hogy Mészáros Lőrinc az MKB Váci utcai székházának a tetején, libériás inasok kiszolgálása mellett fogadott politikusokat. Akkor azt hallottuk egy privát banki ügyfélnek kölcsönadható olykor egy-egy tárgyaló. Most már nem kell magyarázkodni, Mészáros, a bank tulajdonosaként használhatja a Télikertet.