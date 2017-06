Szexboltot fejlesztettünk uniós pénzből

Kisvárda gyakorlatilag berobbant az országos hírekbe, mióta Seszták Miklós, az ügyvédből lett kereszténydemokrata politikus miniszter lett. Persze ezért Seszták miniszter is tett, érdekes volt például, amikor kiderült:

hogy Seszták több száz, adót nem fizető, "fiktív" céget alapított a kétezres években orosz és ukrán állampolgárok nevére.

Az is jó sztori volt, ahogy az autószalonjába folytak a vissza nem térítendő támogatások.

Vagy, hogy az akkor még harmadosztályú kisvárdai focicsapathoz Seszták kinevezése után ömleni kezdtek az állami támogatások, különösen a tao-pénzek.

Vagy az is fontos , ahogy az ismerőse, Börcsök Sándor kilőtt a felszámolási piacon, mióta az állam megszabta, hogy kik végezhetnek felszámolást.

Most a 24.hu Seszták szexboltos ismerőseiről írt, akik uniós pénzből fejlesztették ezt az üzletüket, még a támogatásos matricát is kitették.

Nekünk is, és valószínűleg a német adófizetőknek is igen érdekes lehet a Humor és Erotika Szexshopnál azt olvasni, hogy

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Igazából annyi pontosítást még hozzá kell tenni, hogy öt éve a szexboltosoknak adott 3,6 millió forint támogatást ajándékbolt indítására ítélték meg, csak közben hamar megváltoztatták a profilt. Az üzlet egyébként a mikrovállalkozások fejlesztésére kiírt gazdaságfejlesztési operatív program (GOP) keretéből kapta ezeket a milliókat.

Kisvárda környékén a kereszténydemokrata fejlesztési miniszterünknek döntő szava van abban, hogy ki juthat állami pénzekhez. Seszták korábban az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács tagjaként vett részt a fejlesztési pályázatok elbírálásában.

A lap még arról ír, hogy a felcsatolható análvibrátorokban vagy kéjnyílásos felfújható bárányban (Ms Eva, 54 centi, tiszta PVC) utazó szexbolt egyik tulajdonosa egyébként jó viszonyt ápol Seszták miniszterrel és feleségével, van a Facebookon is olyan megosztott bulifénykép, ahol együtt szerepel a miniszterrel. A bolt egyik tulajdonosa telefonon viszont azt mondta a lapnak, hogy az uniós pénz igazából hitel volt, amit már visszafizettek, és majd le is veszik a támogatásos táblát, mert azóta lejárt a közzétételi kötelezettségük is.