Lázár nem tudja, mi van a Várban, lehet, hogy semmi, de ha valami, akkor L. Simon a felelős

Június 30. a határideje annak az átvilágításnak, amelyet Lázár János egy nagy könyvvizsgáló cégtől rendelt meg a várgondokság működésével kapcsolatban, és amelyről korábban azt írtuk, súlyos visszaéléseket tárt fel az állami cég gazdálkodásában.

Lázár a csütörtöki kormányinfón azt mondta: meg kell várni a vizsgálat eredményét, bár ez az egész igazából még csak vizsgálatnak sem nevezhető, csak egy technikai jellegű, hétköznapi, szinte jelentéktelen átvilágításról van szó, amivel ő olyan nagyon sokat nem is foglalkozott, hiszen kisebb dolga is nagyobb annál. És nem is azért indult, mert szabálytalanságot észleltek, hanem éppen azért, mert még nagyobb dolgokat bíznának a cégre. De meg kell várni az eredményt, és akkor abból majd kiderül, hogy mi a helyzet.

Például hogy rendben van-e, hogy a várgondnokságot vezető Gyutai Csaba ingyen lakott az egyik lakásban, vagy hogy a lánya és barátja is kirívóan olcsón bérelt lakást, vagy hogy néhányaknak feltűnően olcsón adtak bérbe üzlethelyiséget. De Lázár szerint még az is kiderülhet, hogy ez az egész rendben van, hiszen – bár ezt a konkrét helyzetet nem ismeri – van olyan is, hogy szolgálati lakás, tehát az is lehet, hogy itt is erről van szó, és Gyutai ezt juttatásként kapta, mert vidéki, meg kell majd nézni, hogy miről van szó.

Ha a helyzetet nem is ismeri, Gyutait igen, aki egy gyakorlati világból érkezett volt fideszes polgármester, képes elintézni a dolgokat, megoldani problémákat, ez egy jó tulajdonság, eddig soha semmilyen panasz nem érkezett rá.

Ezzel Lázár János lényegében a fideszes L. Simon Lászlónak szúrt oda: a területért korábban felelős államtitkár cikkünk megjelenése után kijelentette: bizonyítéka van arról, hogy Gyutaival már korábban is voltak gondok, írásbeli figyelmeztetést is adtak neki egyes közbeszerzések miatt, erről a tényről pedig akkor Lázár Jánost is értesítette. Aki azonban nem tartotta szükségesnek Gyutai Csaba eltávolítását, sőt újabb feladatokkal bízta meg.