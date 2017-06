Most akkor mennyit keresnek a mentősök?

Az elmúlt pár napban a mentőstüntetés kapcsán egymásnak szögesen ellentmondó állítások hangzottak el arról, mennyit is keresnek valójában a mentők. A szerdai akciót szervező MOMSZ elnöke állítja, megalázó béreket visznek haza, amit a tervezett béremelés sem orvosol a kellő mértékben, az EMMI és az Országos Mentőszolgálatot igazgató Csató Gábor azonban a kormánypárti médiának azt nyilatkozta, a mentődolgozók többsége ma a nemzetgazdasági átlagon felül keres.

Megpróbáltuk kideríteni, mi az igazság a vitás kérdésben, ezért megkerestük Kusper Zsoltot a MOMSZ-tól, és az Országos Mentőszolgálatot. Utóbbi nem reagált a kérdéseinkre, így csak Kusper álláspontját ismerhettük meg, aki nem érti, mi alapján számolták ki Csatóék az általuk korábban lobogtatott összegeket. Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója azt mondta a Magyar Időknek, 2017 áprilisában a mentőápolók nettó átlagfizetése több mint 196 ezer forint volt, de a gépkocsivezetőké is meghaladta a 171 ezer forintot, mentőtisztek majdnem 238 500 forintot, a mentésirányítók 237 ezer forintot visznek haza, az orvosok pedig valamivel több mint 432 ezer forintot keresnek havonta. Erre jön még a négy év alatt összesen 67 százalékos béremelés.

Kusper véleménye szerint a helyzet egyáltalán nem ilyen rózsás, máskülönben nem is demonstráltak volna szerdán. Állítása szerint a 196 ezer forintos ápolói fizetésre neki is tudtak példát mutatni a Mentőszolgálat vezetői, csak azt felejtették el, hogy ez nem nettó, hanem bruttó, ráadásul hozzáadták a sürgősségi pótlékot is.

A szakszervezet azt szeretné elérni, ha a túlórapénz és cafetéria nélkül is elfogadható fizetést kapnának a mentők, mivel ezeket a juttatásokat akármelyik pillanatban alatt el lehet venni tőlük. A jelenlegi rendszerben még a bérminimumra történő kiegészítés is bizonytalan abból a szempontból, hogy ha például valaki kiesik a munkából szabadság vagy betegszabadság miatt, akkor már nem kapja meg. "Épp itt van előttem egy mentőápoló bérszámfejtése, 147 ezer forint bruttó szerepel rajta", tette hozzá. Ezen felül a munkaruha is évek óta megoldatlan kérdés, előfordul, hogy maguknak veszik a dolgozók saját pénzből.

A beígért béremelésről szólva Kusper közölte, ott sem értik pontosan, hogyan jött ki a minisztériumnak a 67 százalék, mindenesetre ez bár jól hangzik, nem az egyes dolgozók egyéni bérére, hanem az alapbérre vonatkozik, így viszont nem jelent olyan nagy összeget. Előzetesen nagyobb összegeket ígértek, a mentőápolókat plusz 100-120 ezer forinttal hitegették, a mentőtiszteket pedig 170-220 ezer forinttal. Ha a Mentőszolgálat is reagál, közöljük az álláspontjukat az általuk kalkulált, magasabb bérekkel kapcsolatban.

Kusper azt is elmondta, a mentősök komoly fenyegetettséget éreznek a tiltakozásuk kapcsán, volt olyan orvosigazgató, aki fenyegette az utcára vonulókat. Mások több száz kilométert utaztak, hogy részt vehessenek a tüntetésen, de végül nem mertek, mert úgy hallották, fotózni fogják a megjelenteket, és bajuk lehet belőle.