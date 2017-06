Visszakérte a szuperzongorára adott 60 milliót az MNB

Visszakérte a szuperzongorára adott 60 milliós támogatását a jegybank, közölte az RTL Híradóval a Magyar Nemzeti Bank miután kiderült, hogy tavaly nulla forint árbevétele volt a magyar csodazongorát gyártó Zengafons Kft.-nek.

Az MNB válaszából kiderül, hogy a Zengafons a támogatási összeget már visszafizette, döntésüket pedig azzal indokolták, hogy a szerződés egyes pontjai sérelmet szenvedtek, a szerződésszegés részleteibe azonban nem mentek bele.

A zongorákat gyártó Zengafons Kft.-t 2012-ben hozták létre. A cég 126 millió forintos támogatást kapott az államtól, az Új Széchenyi Tervből, a Magyar Nemzeti Banktól pedig további 60 millió forint támogatásban részesült.

A Zengafons arra kapta a pénzt, hogy egy olyan hangszert fejlesszenek ki, amely világra szóló újdonság a hangszeriparban, és amely újraéleszti a magyar hangszergyártást is. A Kossuth-díjas Bogányi Gergely már a bemutatás után elmondta, hogy a támogatások mértéke kizárólag a laikusok számára tűnhet soknak, illetve hogy a projekt épp olyan kristálytiszta, mint a zongora hangja.

Az állami támogatással készülő zongoratípust aztán zárás után, titokban mutatták be az üres Zeneakadémia Nagytermében Orbán Viktornak, Lévai Anikónak, valamint a kormány több tagjának még 2014 novemberében. A résztvevők között volt Andy Vajna, L. Simon László, Balog Zoltán és Varga Mihály is. A csodazongorákat tervező zongoraművész, Bogányi Gergely kisebb koncertet is adott a megjelenteknek.

A Budapesti Operettszínház és az állam összesen tíz darabot rendelt a csodazongorából, mintegy 764 millió forintért. Az Operettszínház legfrissebb közleménye szerint az első két zongora legyártása már megtörtént. "A Budapest Music Centerbe már leszállításra került, míg a Vígadóba történő leszállítása folyamatban van" – közölték. A teljesítési határidő az év végén jár le, a veszteségbe fordult Zengafonsnak addig kell leszállítani a zongorákat.

Szerdai cikkünkben azt írtuk: a Zengafons eredménye mínusz 236 millió forint volt, a saját tőke negatív tartományba zuhant, az idei veszteség közel egyenlő az Új Széchenyi-tervtől és az MNB-től kapott támogatás összegével.

A kormány álláspontja szerint az értékesítési nehézségek átmenetiek, Lázár János azt mondta, hogy a magyar csodazongorának brutális versenytársai vannak a nemzetközi zongorapiacon. Orbán Viktor korábban találóan úgy fogalmazott: a Bogányi-zongorában "minden benne van, ami minket, magyarokat jellemez".