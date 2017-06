Pest megyében terem a legtöbb cseresznye

A gyümölcstermesztők mindig arra számítanak, hogy adott évben remélhetőleg nagyon drága lesz az árujuk. Most is így van ez a cseresznyésekkel, ők most arra hivatkoznak, hogy húsvét után volt némi fagy, és azt remélik, hogy az a nagyjából 20 százalékos termeléskiesés megjelenik majd az árakban is, írja az agrárkamarára hivatkozva az MTI.

Az elmúlt 15 évben mondjuk folyamatosan nőtt nálunk a termesztett cseresznye mennyisége, tavaly már 20 ezer tonna fölé kúszott. Főleg Pest megye az ország cseresznyéskertje (nagyjából 600 hektáron termesztik), aztán Heves (500 hektár), Szabolcs-Szatmár-Bereg (430 hektár) és Bács-Kiskun (340 hektár) jön.

A termés nagyjából huszadát, ezer tonnát tudunk csak exportálni, döntően a környező országokba, Németországba és a Baltikumba. Furcsa, hogy Németországból veszünk is cseresznyét, de nagyon keveset, nagyjából évente 100 tonna a teljes import.