Soros György betelepítené a beteg román ufókat a lakásomba?

Csütörtökön Chantilly-ben megkezdődik a Bilderberg-csoport háromnapos találkozója olyan emberekkel, mint a Vilmos Sándor holland király, Jens Stoltenberg NATO-főtitkár vagy Michael O'Leary, a Ryanair hóbortos vezére. A nem nyilvános találkozóra igyekeznek fontos embereket meghívni, hogy beszélgessenek egymással, azért jött létre az egész még 1954-ben.

De ha megnézi a 131 résztvevő listáját, az látható, hogy ez azért egy üzletemberek és diplomaták által túlsúlyos találkozó lehet, néhány politikussal vagy főszerkesztővel díszítve. A témáik már rég nem titkosak, és kiadnak sajtóközleményeket is, korábban ezeket kifogásolták azok, akik féltek tőlük. Régebben volt, hogy elhívtak magyart is, például Martonyi János és Bajnai Gordon is elment egyszer.

Igazából kevésbé lenne izgalmas hírként az egész, mint hogy mit ebédelt Tállai András, csak azért érdemes beszámolni róla, mert sokan érzik a problémáik okának ezt a dolgot. Ha rettegni és gyűlölködni kíván, akkor Chantilly Washingtontól egy köpésre van, még odáér jól beolvasni a holland királynak vagy a sofőrjének.

Ha csak a neten kíván ennek kapcsán "alternatív tényeket" megosztani, akkor itt tájékozódhat, hogy hogy csinálják a profik. Itt pedig egy kattintással eléri Széles Gábor Facebook-oldalát.

Ha nem tudja eldönteni, hogy a jó és a gonosz harcában hol áll, akkor itt tesztelheti, hogy mennyire szippantotta már be Önt a háttérhatalom. Itt olvashat szegény szabadkőművesekről, itt a netről kiirthatatlan chemtrailes viccünkről, itt pedig megtudhatja az eltitkolt igazságot bármiről, de tényleg.