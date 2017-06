Megint itt van a disznópestis

Beregújfalunál, egy elhullott vaddisznótetemből mutatták ki a sertéspestis (ASP) vírusát, az ukrán hatóságok pedig értesítetttek minket, írja az MTI. A betegség emberre nem veszélyes, disznókra, vaddisznókra viszont nagyon is, hiszen nem lehet gyógyítani náluk.

Kárpátalján ezért most karanént vezettek be és a vadászatot is megtiltották azon a területen, ahol most ezt a vaddisznótetemet találták. Eddig még szerencsére nem jelent meg nálunk, ennek ellenére azonban elég nagy a veszélye, hogy simán átterjed a vírus Magyarországra is.

Ezért egyrészt most ott a határon sertéshúst, húskészítményt még magáncélra is tilos az országba behozni, másrészt hivatalosan a disznókat is tilos moslékkal (élelmiszerhulladékkal) etetni.

Ha disznót tart, akkor ügyeljen rá, hogy a disznói vaddisznóval vagy abból származó hulladékkal ne érintkezzenek. Illetve kérik a gazdákat, hogy ha tüneteket észlelnek állataikon, akkor a lehető leggyorsabban jelezzék az állatorvosuknak.