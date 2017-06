Érződött a húsvéti szünet a boltokban, de azért vásároltunk rendesen

Míg tavaly márciusra, idén áprilisra esett a húsvét, ráadásul idén nagypéntek is szünnap volt, ami meg is látszott a kiskereskedelem április teljesítményén, ami 3,5 százalékkal nőtt, de ha a húsvét hatását is számítjuk, akkor csak két százalék volt az éves szintű növekedés – derül ki a KSH legfrissebb adataiból.

A főbb aliparágak esetében az előzetes adatok alapján mindenhol visszaesést lehetett érzékelni áprilisban:

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 0,6 százalék volt a növekedés (márciusban 3,6 százalék),

a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 5,2 (márciusban 7,2 százalék),

az üzemanyag-kiskereskedelemben 1,1 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene (márciusban 2,3 százalék),

Január és április között 3 százalékkal nőtt a kiskereskedelem forgalma.