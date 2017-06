Heidi Klum ruháit fogja árulni a Lidl

Ruhakollekciót tervez a Lidlnek Heidi Klum divattervező, jelentette be a diszkontlánc kedden a Bloomberg szerint. A kollekció akár már idén a boltokba kerülhet egy Lidl-divathét keretében.

A Lidl már egy ideje dolgozik azon, hogy valahogy a gazdagabb vásárlókat is becsábítsák az üzletekbe, nemrég például macaront és homárt is elkezdtek árulni, de ennek a tervnek a része az is, hogy Heidi Klummal terveztetnek ruhákat.

A cég eközben intenzíven terjeszkedik, például az USA-ban húsz diszkontot nyitnak ebben a hónapban.