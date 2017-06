Ne csodálkozzon, ha idén béna lesz a kiszolgálás a Balatonnál

A Balatonnál az idei turisztikai szezonban nagy hiány van a gyakorlattal rendelkező szakemberekből, elsősorban szakácsból, pincérből, eladóból. A helyzetet ugyan enyhíti a diákok nyári munkába állása, de szükség volna állami szerepvállalásra is - mondta Kertész Rezső ügyvezető társelnök a KISOSZ (Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók Somogy Megyei Érdekképviselete) dél-balatoni turisztikai szezonindító fórumán az MTI beszámolója szerint.

A fórumon a dél-balatoni kiskereskedelmi boltok, vendéglátó üzletek, büfék tulajdonosai és üzemeltetői kaptak tájékoztatást az aktuális jogszabályváltozásokról, várható ellenőrzésekről adóügyi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi, élelmiszer-biztonsági témakörökben az adóhatóság és a kormányhivatal szakembereitől. A KISOSZ javaslata szerint valamilyen ösztönzéssel vagy jogszabály változtatással kellene minél több álláskeresőt és közhasznú foglalkoztatottat a vállalkozói szférába irányítani. Kertész szerint célszerű lenne a Balatonnál olcsó munkásszállásokat létrehozni, és a munkavállalók szállítását szervezetten megoldani.

A társelnök a minimálbér-növeléssel egyidőben bevezetett járulékcsökkentés mértékét is kevesellte, szerinte a hiányzó munkaerő pótlásában is segítséget nyújtana további 8-10 százalékos adó- vagy járulékcsökkentés. Az éttermi vendéglátásban bevezetett áfacsökkentés értelmezésével kapcsolatban is több kérdés felmerült a fórumon. Kertész Rezső szerint az éttermi vendéglátásban bevezetett áfacsökkentéssel kapcsolatban szükség lenne az egyszerűsítésre, hogy a vendéglátók valamennyi helyben készített és kiszállított ételére terjedjen ki a kedvezményes áfa.

Hetesi Gábor, a NAV somogyi igazgatóságának osztályvezetője arról tájékoztatott, hogy a hivatal az idén is főként a nyugtaadási fegyelmet, a szabályos foglalkoztatást, az online pénztárgépek használatát, az árueredetet fogja ellenőrizni, és az üzletekben több forgalomszámlálást végeznek majd 4-5 órán keresztül, vagy akár egy teljes napon át. A honlapjukon előre fogják jelezni, hol és milyen ellenőrzést terveznek.