Lassacskán Föld körüli pályára állnak Mészáros cégének részvényei

30 forint körül is járt, így közel 20 százalékot emelkedett a Konzum részvényeinek árfolyama csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén piacnyitást követően, majd kicsit gyengült az árfolyam, de reggel fél tíz körül még mindig több mint 14 százalékkal volt nagyobb a részvény árfolyama tőzsdenyitáshoz képest – derül ki a Portfolio cikkéből.

Az elmúlt napokban nem volt ritka, hogy Mészáros Lőrinc cégének árfolyama ilyen nagyot erősödött egy napon belül, ahogy az ábrán is látszik, csak idén több, mint 1000 százalékot emelkedett az árfolyam.

forrás: Teletrader.com

Február végén jelentette be a Konzum, hogy Mészáros Lőrinc 19,57 százalékos részesedést vásárolt a vállalatban, ez a bejelentés pedig alaposan megmozgatta a Konzum árfolyamát, kevesebb mint két hét alatt 57 forintról 204 forintra emelkedett az árfolyam. Ezzel párhuzamosan egy másik hazai tőzsdei cég, a BUX indexben is szereplő Opimus árfolyama is nagyot emelkedett, kiderült ugyanis, hogy Mészáros Lőrinc abban a cégben is tulajdonos lett.

A Konzum eddig főleg a turizmusban terjeszkedett, ez a cég vette meg például a Balaton partján 106 hektárt birtokló Balatontouristot, ami több mint 183 ezer vendéget fogadott tavaly, de szintén nemrég vásárolták meg a Hunguest-hotelláncot Leisztinger Tamástól.