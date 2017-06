Zuhant a font az angol választások után

A kereskedés kezdetét követően csaknem két és fél százalékot esett az angol font árfolyama az amerikai dollárral szemben, miután a konzervatív párt elbukta az alsóházi többségét a választásokon - írja a Guardian.

Csütörtök délután még 1,29 dollárt ért egy font, de a tőzsdenyitás után viszont helyi idő szerint reggel nyolcig 1,27 alá esett az árfolyam. Az árfolyamesés oka, hogy a választások eredménye miatt csúszhatnak a brexit-tárgyalások.

May saját képviselői mandátumának megvédése után, de a végeredmény ismerete nélkül elmondott beszédében még arról beszélt, hogy ha a konzervatívok nyerik a legtöbb széket, és kapják a legtöbb szavazatot, azzal biztosítani fogják a stabilitást. Azonban May pártja az abszolút többségének elveszítésével még akkor is borzasztó kínos és az eddiginél gyengébb felhatalmazás lenne a brexit-tárgyalások előtt, ha végül valahogy ők tudnak kormányt alakítani.

Tavaly nyáron a EU-ból való kilépésről döntő népszavazást követően egy napon belül 10 százalékos árfolyamzuhanás sem volt ritka, így a 2,5 százalékos esés még nem tekinthető nagyon drámainak.