Beijedtek a bulinegyedben az adóellenőröktől

Előre bejelentett ellenőrzést tartott a budapesti bulinegyedben a NAV. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal és a rendőrséggel közös hatnapos ellenőrzés abba a mostanában kedvelt, traffipaxos műfajba tartozik, amikor a kocsmákat előre értesítik, hogy jönni fognak, ami egyrészt barátságos gesztusnak tűnhet, másrészt szórakoztató dolgokat tud eredményezni.

Most is így volt: a VI-VII. kerületi ellenőrzésnél volt olyan vállalkozás, amely a rendes heti forgalmának a négyszeresét jelentette be az akciót meghirdető hétre, majd az ellenőrzések után a forgalma visszaállt a korábbi szintre. Olyan egység is akadt, amely éppen az akció hetében zárt be „technikai okok miatt”, azonban előtte és utána zavartalanul működött. „Az ilyen trükkös vállalkozások természetesen a NAV visszatérő ellenőrzéseire számíthatnak” – írja közleményében az adóhatóság.

Az akció ideje alatt összesen 35 ezerrel több nyugtát és 62 millió forinttal több bevételt regisztráltak az online pénztárgépekbe , mint a korábbi, hasonló időszakokban. Az ellenőrzött vállalkozások mindegyikénél találtak élelmiszerbiztonsági hiányosságokat, minden másodiknál jövedéki visszaélések derültek ki, és kb. 5 millió forint végrehajtható tartozást is beszedtek a NAV munkatársai. Az érintett gazdálkodók összesen 10 millió forintos nagyságrendű bírságra számíthatnak.

A pénzügyőrök lefoglaltak 300 liter zárjegy nélküli, „pancsolt”, vagy az előírt alkoholfoktól lényegesen eltérő italt foglaltak le – írja a NAV.