Bajban van a durván opiátos fájdalomcsillapító gyártója

Az Oxycontin őrült erős opioid hatóanyagú fájdalomcsillapító, amit régóta agresszíven reklámoznak az USA-ban. Most a vád szerint mintha lenne kapcsolat a fájdalomcsillapítótól hamar függővé váló emberek számának folyamatos emelkedése és aközött, hogy az Oxycontin gyártója megtéveszti a fogyasztókat, az orvosokat és a szabályozókat.

New Hampshire bepereli az Oxycontin gyártóját, a Purdue Pharmát, mivel az államügyész szerint ők a felelősek a térségben kialakult „ópiátjárványért”, írja a CNBC. Ann Rice államügyész szerint csak tavaly ötszáz ehhez köthető túladagolásos eset volt az államban, ami több mint tízszerese a 2000-ben mért számnak. Ha érdekli a téma, legutóbb itt írtunk róla bővebben.

A leghíresebb ópiátos fájdalomcsillapító miatti haláleset talán Prince-é, aki szintén a bivalyerős fájdalomcsillapítójába halt bele. A számára végzetes fentanil egy szintetikus opioid, amely ötvenszer erősebb, mint a vele rokon heroin. Mindenesetre a zenész halála is tipikusnak mondható, ugyanis az érintett gyógyszergyárak, így a Purdue Pharma ellen is az a fő vád, hogy a marketingjükben szándékosan megtévesztenek: a krónikus fájdalmakra ajánlják az elképesztően erős gyógyszereiket, miközben azokat maximum rövid távú fájdalomcsillapításra lehetne használni a függőség komoly kockázat nélkül.

A „túladagolási járványban” bizonyítottan nagy része van a vényre kapható opioidoknak: a hivatalos statisztikák [pdf] szerint

2014-ben majdnem 19 ezren haltak meg opioidos fájdalomcsillapítók miatt Amerikában;

ez az összes, 47 ezer túladagolásos haláleset 40 százaléka;

ami közel ötszörös növekedés tizenöt év alatt, és

majdnem kétszer annyi, mint ahány áldozatot a heroin követelt.

A most beperelt Purdue Pharma egyébként elég hírhedt gyógyszergyár, 2007-ben több mint 600 millió dolláros büntetést fizettek azért, mert szándékosan megtévesztették az orvosokat, a betegeket és a szabályozókat is a gyógyszereik hatásairól. A cég három vezetője szintén bűnösnek vallotta magát, és összesen 34,5 millió dolláros büntetést fizettek. Emellett még 26 állammal kiegyeztek egy 19,5 millió dolláros büntetésben, de New Hampshire akkor nem volt köztük.

Az 1996-ben bevezetett Oxycontinnal pedig az agresszív marketingkampányuk nyomán pedig nagyon gyorsan elérték az egymilliárd dolláros forgalmat, írta a New York Times. 2001-ig meghaladták a 2,8 milliárd dolláros forgalmat, és a vállalat bevételeinek 90 százalékát adta az Oxycontin. Az orvosoknak közben olyan tanulmányokat mutogattak, amikről később kiderült, hogy általuk megrendelt tanulmányok voltak.

A mostani vád szerint egyébként a cég a reklámjaiban már az 1990-es évektől fogva jellemzően pont azt hangsúlyozta, hogy szinte lehetetlen az OxyContin függőjévé válni. A Purdue Pharma mindenesetre elsőre elutasította vádakat. Az amerikai gyógyszerszabályozásnál egyébként több nagyságrenddel szigorúbb az európai vagy akár a magyar, nem véletlenül nem találkozunk opioid fájdalomcsillapítók reklámjaival a kontinensen.