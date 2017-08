Nagyon gyorsan esett ki a kormányzati kegyekből Heim Péter

Heim Péter közgazdász valaha nagyon befolyásos ember volt Magyarországon: 2010-ben alapítója volt Magyarország legbefolyásosabb agytrösztjének, a kormánynak milliárdokért dolgozó Századvég Gazdaságkutató Zrt.-nek, ő maga is rendszeresen nyilatkozott a sajtóban különböző gazdaságpolitikai kérdésekről, sőt, egy lezárult, de nemsokára újrainduló büntetőper anyagai szerint egyesek még azt is állították róla, hogy el tudná intézni, hogy a kormány csökkentse egyes termékek áfáját.

Fotó: Barakonyi Szabolcs Heim Péter

2014 óta viszont eléggé háttérbe szorult, kiszállt a Századvégből és egyéb magyar bizniszeiből, nagyrészt nincs is Magyarországon, a sajtóba pedig leginkább a kitiltási ügy és az abból keveredett, fentebb emlegetett per kapcsán kerül be. A Direkt 36 most igyekezett feltárni, hogy hogyan is eshetett ki viszonylag gyorsan, szinte egyik pillanatról a másikra, 2014 őszén az állami kegyekből az üzletember.

Két fontos dolog történt 2014 őszén az egyikről mindenki tudott, a másikról eddig nem sokan:

kitört az elmúlt évek egyik legnagyobb diplomáciai botránya, a kitiltási botrány, amikor kiderült, hogy az amerikai nagykövetsége korrupciós vádak miatt kitiltott hat magyar személyt az Egyesült Államokból, a pletyka pedig hamar elterjedt, hogy az egyik ilyen személy Heim Péter;

ezzel majdnem egy időben pedig az állami Magyar Fejlesztési Bank felbontotta a milliárdos EU-s támogatási szerződését Heim startupokat támogató cégével, a Hemisphere alapkezelővel, arra hivatkozva, hogy az jogellenesen és rosszhiszeműen akarta felhasználni az uniós támogatásokat.

Heim cége, a Hemisphere az innovatív vállalkozások támogatására kitalált Jeremie program pénzeinek folyósítására jött létre, amelynek a célja az volt, hogy 70 százalék uniós pénzből és 30 százalék saját tőkéből támogasson ígéretes induló vállalkozásokat. Ilyen alapokról már sokat írtunk, mert sok, a kormányhoz nagyon közeli üzletember látott fantáziát a Jeremie programban, és aztán költötte el elég gyanúsan a kapott uniós pénzt. Van például ilyen alapja az Orbán Viktorral remek viszonyban lévő Garancsi Istvánnak vagy a Rogán Antallal jóban lévő Gubicza Ágostonnak is.

Az ő, amúgy minimum gyanús ügyeikkel viszont a pénzt folyósító MFB-nek nem volt semmi baja. Heimmel annál inkább.

A Direkt 36 megszerzett belső jelentések és levelek alapján azt írja, hogy Heim alapja két cég projektjét szerette volna finanszírozni, amelyhez 1,15 milliárd forint támogatást szerettek volna összesen lehívni az MFB-től. A bank látta a projektterveket, oda is ígérte a pénzt, majd hetekig nem történt semmi. A bank a pénz helyett egy külső tanácsadó céget küldött, hogy vizsgálják át a Hemisphere alapot, ami a Direkt 36 szerint nem volt bevett gyakorlat a Jeremie-alapoknál, majd végül november végén azonnal hatállyal felmondta a szerződést a céggel. Az indok az volt, hogy Heim alapja „a nyilvánvaló jogellenességről tudva, rosszhiszeműen használtak fel forrásokat”.

A banknak többek között az volt hivatalosan a baja, hogy a két projekt, amelyet a Hemisphere támogatni akart, összefüggött egymással, így egy projektnek is lett volna számítható, egy projektre viszont nem lehet két adag pénzt lehívni:

az egyik cég, egy bizonyos romániai bejegyzésű Glodeni Energy Srl. az erdélyi Marossárpatak mellett akart napelemparkot építeni,

a másik cég, a Renewable Energy Investments Zrt. pedig épp napelemes projektek megvalósításával foglalkozott, és ez vitte volna a napelemeket az erdélyi projekthez.

A két cég ráadásul ugyanahhoz a tulajdonoshoz, bizonyos Cherestes Miklóshoz tartozott, rajta kívül pedig olyanok voltak még a projektekben, akikkel Heim üzleti kapcsolatban állt (igaz, ez önmagában nem kizáró ok a Jeremie-pénzek osztogatásánál). A banknak azzal is baja volt, hogy "kedvezményezett régión kívül" valósult volna meg.

Mindezt viszont az MFB már akkor láthatta volna, és látta is amikor Heimék először bemutatták a terveket, amelyekre először a bank rábólintott, amikor ezzel még nem volt semmi baja. Ráadásul már láttunk olyat, hogy a bank nagyon aktívan részt vett a nyertesek kiválasztásában,Gubicza Ágoston cégének például megmondták, mit kellene változtatni a pályázatán, hogy az nyerjen, és csodák csodájára végül nyert is 16 milliárdnyi Jeremie-forrást.

Hogy mindennek köze van-e ahhoz, hogy Heim közben belekeveredett a kitiltási botrányba (arra a mai napig nincs bizonyíték, hogy kitiltották volna az üzletembert, ahogy ő is tagadja ezt, az ügy kapcsán elindult büntetőperben viszont a Századvég és Heim Péter is főszerepet kapott). Heim tagadja hogy lenne bármi kapcsolat a kettő között, és bizonyítani is annyit lehet csak, hogy mindkét történet 2014 októberében indult és Heim Péter is ekkor esett ki a pikszisből.