A Trumpnak tetsző migrációs terv keményen odavágna a gazdaságnak

4,6 millió munkahelybe és a gazdasági növekedés visszaesésébe kerülne Trump migrációs tervének megvalósítása – írja a CNN két friss tanulmány alapján.

A RAISE Act néven emlegetett migrációs tervezetet David Perdue és Tom Cotton republikánus szenátorok jegyzik, de Trump múlt héten jelezte, hogy támogatja az elképzelést. A tervezet egy évtizeden belül 50 százalákkal vágná vissza a legális bevándorlást, és olyan szigorú követelményeket támaszt, hogy maga elnök se biztos, hogy megfelelne nekik.

A Pennsylvaniai Egyetem kutatása szerint 2040-re 4,6 millióan veszítenék el a munkahelyüket, az amerikai gazdaság pedig 2 százalékkal lenne kisebb, mint a terv végrehajtása nélkül. A jósolt visszaesés fő oka, hogy a az amerikai gazdaság erősen támaszkodik a külföldi munkaerőre, pláne hogy a baby boomer generáció 2000 óta sokkal gyorsabb ütemben vonul nyugdíjba, mint ahogy a gazdaság növekszik. Kormányzati adatok szerint tavaly 27 milló külföldi születésű munkavállaló dolgozott az országban.

A Fehér Ház azzal söpörte le a tanulmány megállapításait, hogy komoly módszertani gondok vannak vele, és olyan gazdasági előnyt tulajdonít a bevándorlásnak, ami valójában az amerikai munkavállalókat érinti hátrányosan.

A CNN ismertet egy másik kutatást, a New American Economy nevű szervezet tanulmányát is, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az alacsonyan képzett bevándorlók korlátozása az amerikai kisvállalkozások számának is rosszat tenne. Az elemzés szerint ugyanis ez a réteg nagyon magas arányban indít saját vállalkozást, sőt egy idézett 2010-es tanulmány szerint a magánszektorban minden tíz amerikaiból egy bevándorlók által alapított cégnél dolgozik. A bevándorlók kétszer nagyobb valószínűséggel fognak vállalkozásba, mint a született amerikaik.

Trump támogatása ellenére kicsi az esélye annak, hogy a RAISE a jelenlegi formájában átmenjen a törvényhozáson, mert több republikánus képviselő sincs kibékülve vele.