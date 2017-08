Csaknem duplájára nőtt a minisztériumi dolgozók száma

Összességében majdnem megduplázódott a minisztériumi dolgozók száma 2010-hez képest: a rendelkezésre álló adatok alapján közvetlenül mintegy 10 ezer főt foglalkoztatnak a különböző tárcák, bár a pontos számolást nehezíti, hogy nem minden minisztériumról lehet kideríteni, hogy pontosan hány alkalmazottjuk van - derül ki a Világgazdaság cikkéből.

Az államigazgatás felduzzadása vezetői szinten is jól látható: amíg 2010-ben, a második Orbán-kormányban tíz miniszter mellett alig száz államtitkár és helyettes államtitkár volt, ez mára tizenkét miniszterre és több mint 150 államtitkárra, helyettes államtitkárra hízott.

2010-hez képest a 2016-os vagy 2017-es adatok négy minisztérium esetében állnak rendelkezésre:

a Földművelésügyi Minisztériumnál közel kétszázzal dolgoztak többen június végén, mint 2010-ben, 932-en,

a Honvédelmi Minisztériumban csaknem 150 fővel többen, 647-en,

a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál majdnem megháromszorozódott, 912-re nőtt a foglalkoztattak száma,

a Külgazdasági és Külügyminisztérium pedig mintegy harmadával nőtt 989 főre.

A többi minisztérium esetében csak 2015-ös adatok állnak rendelkezésre, ezek alapján a Nemzetgazdasági Minisztériumban megduplázódott a létszám, a Belügyminisztériumban harmadával, az Emberi Erőforrások Minisztériumában felével dolgoznak többen 2010-hez képest. Egyedül az Igazságügyi Minisztériumnál volt csökkenés, ott 2015-ben 407-tel kevesebb ember dolgozott, mint 5 évvel azelőtt.

A cikkből az is kiderül, hogy a költségvetésben a személyi kiadásokra félretett összeg is jelentősen megnőtt, bár ennek az összegnek csak egy részét képezik a minisztériumi dolgozók fizetései. A személyi kiadások 2010-ről 2015-re megduplázódtak (981,5 milliárdról 1960,6 milliárd forintra), és azóta is emelkednek. Arányosan is nőttek a kiadások, ugyanis amíg 2010-ben a költségvetési kiadások 7 százalékát emésztette fel az állami dolgozók bére, addig ez az arány jövőre már 12 százalék lehet.