Garancsi István cége bővítheti az Állatkertet

Garancsi István cége a Market Építő Zrt., illetve annak egy leányvállalata, a Vilati Szerelő Zrt. nettó 32,7 milliárd forintért bővítheti a Fővárosi Állat- és Növénykertet – derül ki az Mno.hu cikkéből.

A Pannon Park nevű projektre a kormány először 25 milliárd forintnyi támogatást különített el, és ilyen feltételek mellett Garancsi cégei először 34, a versenytárs Strabag pedig 36 milliárd forintos ajánlatot tett. A beruházásra nettó 33,1 milliárdos keret állt rendelkezésre, amibe az első ajánlatok nem fértek volna bele. Ezt követően ugyanakkor június végén a kormány még 18,7 milliárd forinttal megnövelte a projekt támogatását.

A Market-Vilati kettős a második körben is olcsóbb ajánlattal állt elő, de a nettó 32,7 milliárdos keret csak 68 millió forinttal volt kevesebb, mint amennyiért a Strabag vállalta volna a munkát, szóval nagyon szoros lett a verseny a második körre.

A cikkből az is kiderül, hogy az egykori Vidám Park területére tervezett Pannon Park, ami a pannon ősvadon élővilágát mutatja majd be, nagyjából 60 százalékkal drágább lesz, mint amivel még 2014-ben számoltak. Ennek az építőanyagok és a munkaerő drágulása az oka az állatkert számításai szerint. A parkban lesz egy 17 ezer négyzetméteres csarnok, ahol szubtrópusi klímában élő állatok és növények lesznek majd, illetve egy parkolót is építenek.

A beruházáshoz kapcsolódóan az állatkertet, valamint a Városligetet kiszolgáló, közforgalmú garázs is épül. A terv szerint a Hermina Garázs 2,2 milliárd forintból fog megépülni.