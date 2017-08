Heteken belül elindulhat a Tesco-sztrájk

Totális sztrájk jöhet a magyarországi Tesco áruházaknál, írja a Magyar Idők. A sztrájkbizottság csütörtökön alakult meg a kiskereskedelmi láncnál.

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) szervezésében a 216 hazai Tesco 80 százalékánál csatlakozott a sztrájkhoz az összes dolgozó, valamint a gyáli és a herceghalmi logisztikai központok, továbbá az ­online szolgáltatás munkavállalói. A dolgozók a határozatlan időre szóló teljes munkabeszüntetést sem tartják kizártnak a kormánypárti lap szerint. A KDFSZ elnöke elmondta: a sztrájkra az alapbér emelése, a fizikai dolgozók munkakörülményeinek javítása, a dolgozókon lévő terhek csökkentése miatt van szükség.

Azt kérik, hogy szeptember 1-től a Tesco valamennyi munkavállalója esetén az idei és a tavalyi évhez képest a vállalati bértömeg növekedésének éves szintje (azaz az összes Tesco-alkalmazott összes bére, a péktől, a raktároson át a logisztikusig) érje el a 25 százalékot, illetve hogy valamennyi áruházban emeljék meg 15 százalékkal az alap létszámot, hogy biztosítani lehessen az arányos munkaterhelést, és vissza lehessen szorítani a túlóráztatást, ami a kiskereskedelmet durván sújtó munkaerőhiány miatt már általánossá vált. Azt is kérik, hogy a munkaerőhiány miatt alkalmazott diákmunkások számát is csökkentsék és pótolják állományban lévő, megbízhatóbb munkaerővel. Követeléseikről pénteken hivatalosan is értesítették az Tescot.

A sztrájk-bizottság megalakulását megelőző tüntetésről, és a szakszervezetek követeléseiről korábban az Index is beszámolt.