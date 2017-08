A cégeinknek már a fele becsődöl 10 év alatt

Az új alapítású magyarországi cégek várható élettartama egyre kisebb, áll az Opten legfrissebb statisztikájában. Mindez persze nem független a világgazdasági környezettől, a gazdasgápolitikánktól vagy az adócsalási kedvetől, amihez sokszor kell több bedőlő kamucég. Ahogy fordítva, például az ellenőrzési hatékonyság javulása is megdobhatja elvileg a megszűnő cégek számát.

Az látszik, hogy az ezredforduló környékén alakult cégek túlélési aránya volt a legmagasabb. 1999 előtt is arányaiban több cég szűnt meg viszonylag hamar, és 2004 után is lejtmenet következett ebben a mutatóban.

Ez az aráyn pedig azóta is folyamatosan romlik az ötéves kort az 5 évvel ezelőtt alapított cégek 73 százaléka élte csak meg, a 10 éves kort a 10 évvel ezelőtt alapított cégek 51 százaléka éri csak el. Ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy a cégek megszűnése sokszor évekig tartó eljárások után következik csak be. Így ha a cégek eljárás alatt töltött időszakát is beleszámítjuk, akkor még rosszabb lehet ez a megszűnési arány.

Itthon vagy hamar milliárdos cég lesz valami vagy szinte soha

Nagyjából 490 ezer cég van ma Magyarországon, ezek közül nyolcezer viszont olyan, amelyekenk az árbevétele több mint egym illiárd forint volt 2016-ban. Évtől függően az új alapítású cégek 0,6-0,9 százaléka lesz milliárdos cég 5 éven belül, de nem rajzolódnak ki különösebb tendenciák az alapítás évének függvényében. Érdekesebb már az a tény, hogy nincs számottevő eltérés abban, hogy a cégek – alapítástól számított – 5. vagy 10. évi árbevételét vizsgáljuk.

Az Opten szerint nem teljes az átfedés az 5 évesen milliárdos és 10 évesen milliárdos cégek között, mégis kimondható, hogy a milliárdos sikerességi kritériumot nem ugorják meg sokkal többen 10 éves korukra, mint 5 éves korukra. Azaz azok, akik nem lettek öt év alatt milliárdos cég nálunk, azok nagyon nagy eséllyel tíz év múlva se lesznek. Amelyik cég pedig tíz év alatt se tud felfutni, az a legnagyobb eséllyel soha nem is fog.