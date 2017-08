A hülye magyarok nem bírják felfogni, hogy nem vásárolhatnak a Tescóban?

A legújabb Magyar Közlönyben megjelent egy 20 pontos akcióterv a kormánytól arra vonatkozóan, hogy „fejlesszék a vásárlók tudatosságát”, javítsák a „minőséget” és a „hatósági ellenőrzések szintjét”.

Ebben először adminisztratív minőségi kívánalmak vannak, meglehetősen kevés konkrét elvárással: nagyjából annyi az ötlet, hogy a Földművelésügyi Minisztérium (FM) vizsgáljon és csináljon dolgokat, ha lehet. De nem is ez a lényeg, mert erre egy fityinget sem ad a kormány.

Annál érdekesebb ugyanakkor, hogy mire ad rengeteg pénzt:

Összesen 1,3 milliárdból jön egy kétéves „szemléletformáló” kampány a fogyasztókra lőve, hogy növeljék a vásárlók élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos tudásszintjét. Ugyanebben a kampányban egy teljesen más célt is meg kell valósítaniuk, ajánlásokat kell készíteni

a hagyományos termékek megismertetésére, különösen a gyermekek és a nyugdíjasok számára.

A következő pontban megismerünk egy fő élelmiszer-biztonsági kockázatot: a kiskereskedelmi láncokat. Pontosabban Orbán utasítja az FM-et, hogy

az élelmiszerláncban bekövetkező, az élelmiszerlánc-biztonságra visszavezethető események csökkentése érdekében hozzon létre új programot, amely közérthető formában felhívja a vásárlók figyelmét az élelmiszerláncban jelen lévő kockázatokra.

Azonnal megtudjuk azt is, hogy a kormány a gyerekek szemléletére menne rá elsősorban. Ugyanis az FM-nek tananyagot is kell készíttetni a veszélyes kiskereskedelmi láncokról, méghozzá a „játszva tanulás” elvén nyugvót.

A gyümölcsök-zöldségek kapcsán is tévedésben élnek a magyarok, itt is átformálnák állami pénzből a gondolkodásunkat az izgalmas „A tökéletlen is lehet tökéletes” fantázianevű programmal, a „helyes fogyasztói elvárások” érdekében.

A vendéglátóknak is felelősebben kéne beszerezniük az alapanyagokat, bár azt itt nem jelölik ki, hogy pontosan milyen típusú boltot favorizálnak. Talán majd a rájuk célzott „Ételt csak okosan” programból kiderül.

Ezenkívül jön a Kiváló Magyar Élelmiszer QR-kód, amihez egy elektronikus tudástárat is kidolgoznak. A fentiekre nagy vonalakban még 700 milliót szán két év alatt az ország. Lázár pedig azt a feladatot kapta, hogy nézze meg, hogyan lehet a minősítési programokra EU-s pénzt elkönyvelni.

A hangsúlyokat jelezheti, hogy a kormány arra utasította az FM-et, hogy fejlessze a Nébih informatikai rendszerét, és vegyen fel további embereket az intézménybe. Csak erre sajnos már nem szántunk pluszpénzt.

A kiskereskedelmi multik eddig is kormány pofozógépeinek számítottak, gyakorlatilag félévente talál ki vagy akmpányt vagy büntetőadókat vagy mindkettőt az állam. Jó eséllyel azért is, mert nem tudják innét elvinni a tevékenységüket, és hosszú távra fektetettek be a nagyobb láncok. A külföldiek elleni harc eredményeit jelzi, hogy járulékos kárként nemrég véletlenül sikerült kinyírni a CBA egyik legfőbb bástyáját is, a Tesco viszont még él és virul. Ők egyébként legutóbb túl olcsón adták a dinnyét, és a hatóságot küldték rájuk, de az most nem volt szabálytalan. Az utolsó nagy, védelmi pénzt szedő javaslatot egyébként épp csak idén tavasszal szülte meg a kormány.