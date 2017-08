A milliárdokat mozgató hazai spekulánsok aranynapjai – Most a CIG Pannóniát tépik szét

Elképesztően mennek a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kisebb papírok. Vicces módon általában éppen azok, amelyeknél ezt valójában semmi nem indokolja. Most azonban a CIG Pannónia Életbiztosító úgy lódult meg, hogy nála bőven vannak fundamentális okok is.

Miért szárnyalnak mostanában a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az olyan kisebb részvények, mint a Konzum, az Opimus, az Appeninn, vagy akár az előbbiekhez képest is kisebb Est Média, Ott1, vagy Őrmester?

Nagyon különböző papírokról van szó. Egyeseknél mostanában semmi pozitívum nem lelhető fel, másoknál azért legalább van valami forgalom-gyarapítási, vagy más működési siker, míg olyanok is akadnak, ahol alighanem Mészáros Lőrinc neve volt a fő felhajtóerő. Aligha kérdéses, az együttesen forintmilliárdokat is megmozgató hazai spekulánsréteg lát mostanában fantáziát a kispapírokban.

A spekiknek most bőven vannak sikerélményeik. akik például a Mészáros Lőrinc -féle papírokban, vagyis a Konzumban és az Opimusban utaztak, azok hetekig elképesztő drágulás boldog haszonélvezői voltak.

Jön a CIG!

Augusztus 15-én éppen a CIG Pannónia volt soron, nagyon hasított egész nap a részvény, és sokakkal ellentétben a biztosítónál egy rakás fundamentális oka is lehetett a drágulásnak.

Azt persze nem lehet tudni, hogy valóban ezt vették-e észre a befektetők. Hiszen ők korábban sokszor úgy keresték magukat bucira, hogy semmit nem tudtak arról a cégről, amelybe éppen befektettek, és a CIG elmúlt havi jóü híreit sem nagyon reagálták le. De hátha most lobbant a szikra!

Nézzük akkor a CIG Pannónia esetét!

Miért most?

Miért emelkedett? Ez is lehet egy kérdés. De az is, hogy miért csak most emelkedett? A biztosító ugyanis jó passzban van, levetkőzte korábbi veszteséges működését, és bár a féléves adatait még nem ismerjük, de újabban mindig sokkal jobb számokat publikál.

Ráadásul úgy tűnik, hogy

a CIG szép csendben milliárdokat keresett azzal, hogy átvette az MKB-csoport két korábbi biztosítóját.

A folyamat összetett volt, de nagyon leegyszerűsítve, a CIG-csoport mérsékelt árat fizetett a két erősen veszteséges biztosítóért. Eladó és vevő úgy kalkulált, hogy a 4 milliárd forint körüli vagyont a CIG 1 milliárd forint körül megveheti, de onnantól az ő felelőssége lesz a veszteség finanszírozása, illetve, ha szükséges, a dolgozók elbocsátása, végkielégítése.

Sikeres integráció

A megjelent közleményekből az tűnik ki, hogy a feladat sikerült. A CIG gyorsan és sikeresen beolvasztotta beolvasztotta a biztosítókat. Az embereket átvette, vagy elküldte, összetolta a szervezeteket, az informatikát, vagyis jó eséllyel már nem ketyeg a veszteség-gyártás, és a gyors munkával sokat fogott a CIG az üzleten.

MKB-közeliség

Az sem kizárt, hogy egy másik bejelentés mozgatta meg a spekulánsok fantáziáját. A biztosítónak az 50 százalékos tulajdonában állt egy alapkezelő, a Pannónia

CIG Alapkezelő Zrt. Ebbe az alapkezelőbe most többen beszálltak, így az MKB Bank, az MKB Nyugdíjpénztár, az MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, valamint a Gránit Bank Zrt. Az alapkezelő alaptőkéje 150 millió forintról, 306,12 millió forintra emelkedett és a CIG részesedése 50 százalékról, 16 százalékra olvadt. A befektetők gondolkodhattak úgy, hogy amennyiben jön az MKB, akkor

a CIG egy kicsit még közelebb kerül a Nemzeti Együttműködés Rendszeréhez (NER),

biztosan jól fekszik a politikánál, és ez is árfelhajtó hatású lehet.

Már csak azért is, mert az MKB-kapcsolat valójában üzletileg is nagyon fontos a biztosítónak, a bankkal kötött megállapodás értelmében a biztosítási termékeket a bank hálózatában is eladhatja a jövőben a CIG. Eddig nagyon hiányzott egy jó banki kapcsolat.

Bennfentesek?

Az áremelkedésnek oka lehetett továbbá a bennfentes kereskedelem is.

Magyarországon vagyunk, és ilyenkor, a közzétételi időszak előtt mindig felmerülhet, hogy a CIG Pannónia féléves számai valahogy kiszivárogtak. Hamarosan jön a gyorsjelentés. Lehet, hogy abban olyan szép nyereségszámok fognak szerepelni, amelyek indokolhatták a hirtelen fellendülést.

Ezt nem tudhatjuk.

Néha vizsgálnak ilyeneket a Magyar Nemzeti Bank munkatársai, és nagyon néha még el is kapnak valakit.

Szóval fundamentális ok van bőven, de hogy mi mozgatta a spekiket, azt nem lehet tudni. Egyáltalán kik ezek a hazai spekulánsok? Személyesen nem ismertek, de még mindig százas létszámban mozognak. És eléggé csordaszelleműek.

Ha vérszagot éreznek, több milliárd forintot tudnak megmozgatni.

Amikor nincs spiritusz a tőzsdében, elbújnak. Mostanában azonban sok papírral lehetett keresni. A nagy blue chipekkel szépen, lassan, a kicsiken pedig olykor nagyon gyorsan, természetesen sok kockázattal.

A ragadozók előmerészkedtek, vérszemet kaptak és vadásznak. Vajon ki lesz a következő kiszemelt áldozat? Azon a papíron majd megint nagyot lehet kaszálni. Legalábbis egy ideig.