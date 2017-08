Kínai Viagrákat kapcsolt le a Nébih

Két kínai potencianövelőt vont ki a forgalomból a Nébih. A próbavásárlás során ugyanis megnézték

az Ingenium nevű terméket, amit a Viapharma Bt. (1164 Budapest, Vidám vásár út 71/b.) forgalmaz, valamint

az SPX nevű holmit, amit az Outletclub.hu Kft. (6726 Szeged, Bérkert utca 92. B. ép.) dob piacra idehaza.

Az volt a baj, hogy a készítményeket étrend-kiegészítőként forgalmazták, amikre egyrészt jóval lazább szabályozás vonatkozik, mint a gyógyszerekre, másrészt nem is lehet bennük gyógyszer-hatóanyag. Pláne nem ellenőrizetlen üzemből származó hatóanyag.

Fotó: Nébih Az egyik betiltott szer csomagolása.

Nos, az elsőben Thioaildenafil nevű hatóanyagot találtak nem közölt mennyiségben, a másodikban Sildenafilt és Tadanafilt. Ez nem azt jelenti, hogy hamis gyógyszerrel érdemes teletömnünk magunkat, ha van benne hatóanyag, inkább még fokozottabb óvatosság indokolt: ez a hamis gyógyszereknél a legtöbbször a rosszabbik eset, már ha nincs saját laboratóriumunk bemérni.

Ha ugyanis mondjuk a betonkeverős homogenizálási eljárások nem tökéletesek, és a kelleténél véletlenül lényegesen több hatóanyag kerül egy-egy tablettába, akkor lehet, hogy pont azt szervünket vágjuk örökre taccsra, aminek segítségre lett volna szüksége. De másfajta problémák is előjöhetnek, a Nébih szerint ezek idegrendszeri gondokat is okozhatnak.

A hatóság egyébként végül mindkét termékre megtiltotta a további forgalomba hozatalt, és visszahívatta a kinn lévő árut is, plusz várhatóan meg is bírságolják valamennyire a két vállalkozást. Egyébként Magyarországon nagyságrendileg az illegális potencianövelőkre van a legnagyobb kereslet, megelőzve többek között a gyúrós holmikat is.