Ismét leállították a mosogépcsere-programot

Az észak-magyarországi és a dél-alföldi pályázat után a nyugat-dunántúli mosógépcsere-programot is rendkívül gyorsan függesztette fel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, írja az MTI. A cseréért ma reggel nyolctól lehetett pályázni, délután egykor állították le a jelentkezést.

Több, mint 6800 pályázat érkezett az Otthon Melege program nyugat-dunántúli háztartásigép-cserére szánt pénzére. Az országos szinten hatszázmillió forintból gazdálkodó akcióból azonban valószínűleg megint inkább az állam és a programban részt vevő kereskedők jártak jól.

Megszokás szerint irtózatosan kevés idő állt rendelkezésre a pályázatok benyújtására, így csupán azok tudták kényelmesen beadni a jelentkezésüket, akik azt előre elkészítették, akik ma reggel nyolckor álltak neki kitölteni az íveket, valószínűleg labdába sem rúghattak. Mire elkészültek volna pályázatukkal, amiben egyébként meg kell adni többek között új és a lecserélni kívánt háztartási gép adatait, és ki kell számolni, hogy a váltással mekkora széndioxid- és energiamegtakarítás érhető el, a jelentkezést már le is zárták.

Akik szerencsésebbek, és megkapják a maximum 45 ezer forintos, de az új háztartási eszköz árának felét nem meghaladó támogatásukat sem járnak olyan jól, mint ahogy azt az NFM állítja. A kedvezmény ugyanis csak bizonyos üzletek kiválasztott termékeire szól, és a Zárójel által megszólaltatott szakértő szerint az üzletek gyakran túlárazva sózzák rá ezeket a minisztérium által támogatott vásárlókra.

A program ráadásul szándékosan arra csábítja a vásárlókat, hogy a drágább, energiatakarékosabb termékeket válasszák: ezekre magasabb kedvezmények is járnak. A program ezen felül kalkulátorral is segít a pályázóknak kiszámolni, hogy a drágább készülékekkel mennyi áramot, vagy vizet spórolhatnak.

A kereskedők mellett ez az állam számára is kedvezőbb: mivel a háztartási gépek áfája 27 százalékos, a drágább gépek vásárlásakor nekik is több pénz üti a markukat, ráadásul az Otthon Melegét politikai reklámnak is fel tudják használni.

A program legközelebb a dél-dunántúli régióban indul augusztus 21-én.