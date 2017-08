Kockázati tőkealap-kezelőt indít a Piarista szerzetesrend

A gránitbányászat után a tőkealap-kezelésbe száll be a Piarista rend, írja a HVG. A most induló Impact Ventures Zrt. a Buda Portus cégcsoport tulajdonába fog tartozni, ezen belül 50-50 százalékos tulajdonosok lesznek a Portus Buda Group Befektetési Zrt., valamint a rend Piarista Iskolaépítő és Fenntartó Kft. nevű cége. A rend a feles részesedéstől függetlenül csak kisebbségi szavazattal fog rendelkezni a vállalkozásban

A rend kft-je tavaly a Mórágyi Gránitbánya Kft.-t vásárolta fel, most pedig a több egyházi érdekeltséget is menedzselő Buda Portusszal vágnak bele új üzletükbe. A PBG-cégcsoport már hozott létre közös vállalkozást többek között a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsággal, valamint a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal, de a piaristákkal közösen is tevékenykedtek már: ők a pesti Duna-parton álló piarista épület ingatlanfejlesztői.

A piaristáknak egyébként mostanában kiugróan jól mehet a szekerük: az idén jubileumát ünneplő rend júliusban 22 millárdot kapott az államtól öt iskolájuk felújítására, tavaly októberben pedig iskolaépítésre kaptak 800 milliót Mosonmagyaróváron.