Biztosan vannak fertőzött tojások a magyar boltok polcain

Már itthon is áll a bál az európai szintű tojásbotrány miatt: holott alig pár hete azt mondta a Nébih, nem került hazánkba rovarirtószerrel fertőzött tojások, tegnap már arról volt szó, hogy filipronilt mutattak ki néhány, vendéglátóhelyek kínálatába jutott fagyasztott omlettből. Most viszont az derült ki, hogy az omlettek mégsem fertőzöttek, viszont a boltok polcaira jutottak filipronilt tartalmazó tojások, tudta meg az ATV.

A Nébih tételvizsgálatai során mutattak ki négy tételben alacsony mennyiségű, határérték alatti maradványanyagokat nyers tojásokban. Pleva György, az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság vezetője azt mondja, pillanatnyilag elzárva tartják ezeket a tojásokat, és várják az érintett tojótelepek állásfoglalását.

Közben a további minták elemzése teljes gőzzel folyik: Pleva a rról is beszélt, hogy amennyiben csak határérték alatt álló filipronilmennyiségek tartalmazó tojásokat találnak, senkinek sem lehet egészségügyi gondja.

Továbbá azt is elmondta, hogy az előzőleg tévesen fertőzöttnek hitt 10 darab 60 dekás fagyasztott omlett-téglát a biztonság kedvéért továbbra is is zár alatt tartják, azok nem kerülnek kereskedelmi forgalomba.

A holland, belga és német telepekről származó fertőzött tojások ügyét jelenleg is vizsgálják, az ügyben már letartóztatások is történtek. Az egész mizériáról mi hosszabban itt írtunk.