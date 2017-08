A tescósok fele sztrájkolna

Egy felmérés szerint minden második tescós dolgozó csatlakozna egy sztrájkhoz – mondta Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Országos Szakszervezetének vezetője a Magyar Időknek. Arról is beszélt, hogy az áruházak 90 százalékát érintené egy ilyesmi húzás, és lenne olyan bolt is, ami talán teljesen leállna ebben a helyzetben.

A szakszervezet nyáron már néhány négyszáz emberrel tüntetett és petíciót is átadott a Tesco vezetésének. Most újabb béremelést akarnak, legalább két számjegyűt, különben az egész „nem ér semmit”. Emellett új munkavállalók felvételét is szorgalmazzák, szerintük ugyanis súlyos létszámhiánytól szenved a vállalat, aminek a legalul dolgozó munkások isszák meg a levét. A szakszervezet szerint egy kékgalléros dolgozó átlagosan bruttó 174 ezer forintot keres pillanatnyilag.

Bubenkó arra is kitért, hogy bár megfélemlíti őket a vezetés, nem hagyják magukat, és összességében 25 százalékos éves szintű béremelést akarnak, és legalább 15 százalékos létszámbővítést. Emellett nagyon felháborodtak egy általuk megismert „közgazdasági elemzés” adatain. Ez a nyilvános éves beszámoló alapján azt figyelte, meg, hogy a tavalyi 11 százalékos béremelés nem is „a nyereség terhére” történt, hanem amit máshol megspóroltak – például a leépítések során megspórolt pénzeket –, azt adták oda a dolgozóknak. És ez szerintük rossz.

Bubenkó vállalatértékel Az se vigasztalta őket, hogy a tavalyi 3,6 százalékos árbevétel-növekedés mellett kaptak 11 százalékos béremelést, mivel közben az átlagos létszám 5 százalékot csökkent, és utóbbi nekik ezek szerint jobban fáj. Ami érdekesebb, hogy Bubenkó Csaba szerint csak a működési cash-flow-t kell nézni, abból pedig évek kijönne 10 százalék feletti emelés.

A Tesco még júniusban azt közölte, hogy az idén – a januári és a mostani bérfejlesztéssel – átlagosan 13 százalékkal emelkedik az áruházlánc 13 300 munkavállalójának bére. Az emelés július elsejétől lép életbe, ezzel a vállalat összes magyarországi áruházában és raktárában dolgozó munkatársa többségének – az aktív kollégák 70 százalékának – nő a fizetése. A Tesco 2015 júliusa óta 7,4 milliárd forintot fordított a magyarországi bérek emelésére.

A cég közben a belső viták mellett ismét elég komoly szabályozási bizonytalansággal is szembenézhet.