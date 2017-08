Trump alaposan átszervezné a kontinens kereskedelmét

Tegnap elkezdődött az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalása az USA, Mexikó és Kanada között. Az egyezmény átformálása Trump egyik fontos kampányígérete volt, és most kiderült, mivel is járhat ez: szigorúbb munkaügyi előírások, komolyabb eredetmeghatározások és az egyezményen belüli konfliktusok feloldására létrejött panelek teljes átformálása jöhet, írja a BBC.

Bár Kanada és Mexikó is korszerűsítené az egyezményt, a két ország képviselői úgy gondolják, Trump túl messzire ment javaslataival. Az amerikai elnök kampánya során többször is kifejezte, hogy szerinte a NAFTA jelenlegi állapotában sérti az USA gazdasági érdekeit, és többek között az egyezményt vádolja az amerikai nehézipar leépüléséért.

Trump éppen ezért most szigorítaná a három ország által megállapított munkaügyi rendelkezéseket, valamint annak is komolyabban megszabná a határait, hogy melyik terméknek melyik országot jelölik meg termelési helyeként. Ez utóbbi javaslat ellen sok amerikai autógyártó cég is tiltakozik, amelyek gyakran más országokból szállítanak be alkatrészeket, viszont a részben USA-ban gyártott vagy ott összeszerelt autóikat otthoni termékként tudják árusítani.

Trump ezenfelül átszervezné az egyezményen belüli vitás ügyeket eldöntő platformok működését, gyaníthatóan azért, mert a múltban sok döntés született itt különböző amerikai cégek gyakorlatai ellen. A kanadai fél különösen ellenezte ezt a javaslatot, mivel szerintük létfontosságú, hogy itt gyors döntéseket tudjanak hozni az USA túlkapásai ellen.

Az amerikai elnök egyébként pont egy rossz időpont fogott ki a NAFTA tárgyalására: a hétvégi charlottesville-i neonáci tüntetésre tett kommentjei miatt ugyanis számos őt támogató cég hátrált ki mögüle.