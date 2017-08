400-zal futnak majd a kínai vonatok

Ismét gyorsabban roboghatnak az utasok Kínában, írja a BBC. A szupergyors vonatok sebességét még 2011-en korlátozták 300 km/órára, miután két balesetben 40 ember vesztette életét. A szerencsétlenségeket vizsgálat követte, ami súlyos korrupciót tárt fel, két magasrangú tisztviselőt felfüggesztett halálbüntetésre ítéltek.

Jövő héttől a vonatok csúcssebességét ismét 350 km/órára emelik, így egy teljes órával rövidülhet a Peking és Sanghai közötti út. Szeptember végétől pedig a korlátozást 7 vonalon is feloldják. Az üzembiztonságot fokozottan ellenőrzik majd, a vonatok veszély esetén maguktól fékeznek, vagy akár meg is állnak. Kínában majdnem 20 ezer kilométeren futnak hasonló vonatok, a pályák további finomhangolásával akár 400 km/órára is nőhet a sebesség.