A tetőtéri lakás a legújabb sláger

Egyre jobban megy azoknak az ingatlanberuházóknak, akik új építésű tetőtéri lakásokat kínálnak – írja az Otthontérkép friss elemzésében. A szabad telkek eltűnése miatt a következő években várhatóan szaporodni fognak az emeletráépítések illetve több lesz a rossz állapotú bérházak helyére felhúzott tömbök tetején a luxuslakás.

A tetőtér az elmúlt néhány évben vált ismét divatossá, a tetőtéri lakások jellemzően a nagyvárosok belső kerületeiben találhatók. Ebből adódóan a négyzetméteráruk 8-10 százalékkal magasabb a többihez képest az új építésű és újszerű ingatlanok esetében, így a VI. kerületben például 764 ezer forintos négyzetméteráron, a IX. kerületben pedig 679 ezer forintos négyzetméteráron kínálják őket az összefoglaló szerint. A kereslet erős, és a vevőjelöltek kb. harmada külföldi.

Országosan az eladásra kínált ingatlanok mindössze 1-1,5 százaléka a tetőtér-beépítéses, Budapesten 1 évleforgása alatt 1300 ilyen ingatlan cserélt gazdát. Hála a megélénkült lakáspiacnak, a foghíjtelkeket pillanatok alatt elkapkodja a fejlesztők egy kis csoportja, így más beruházók számára nem marad más lehetőség, mint rogyadozó bérházak felvásárlása és felújítása, illetve a felfelé terjeszkedés, vagyis a ráépítés.

A bérházak fölé tervezett beépítéseknek köszönhetően a tetőtér sokkal exkluzívabb formában épül be, mint valaha. Ráépítéskor jellemzően nagyobb alapterületű lakásokat építenek a felsőbb emeletekre, ami lehetővé teszi a penthouse-lakások kialakítását. Teljes ház felújítása esetén a fejlesztők közt népszerűek a loft és duplex-tervek is. A régi lakóknak is megérheti az építkezéssel járó kellemetlenség, sok esetben sikerül kiharcolniuk a fejlesztőtől a tető teljes cseréjét, vagy akár a pince, a közművek felújítását.

Az Otthontérkép.hu adatai szerint az eladásra kínált tetőtéri lakások túlnyomó része Budapesten, főleg a VI., VII. és IX. kerületekben vár új tulajdonosra. Győrben, Debrecenben, Székesfehérváron és Szegeden az országos forgalomnak csak töredéke zajlik ebben a csoportban, de ezekben a városokban is fogytán vannak a belvárosi telkek, s így egy-két éven belül felpöröghet a tetőterek üzlete.