Kutyaotthon és Csányi alapítványa is felkerült a kormány szégyenlistájára

Felkerült a civiltörvény értelmében külföldről támogatottnak minősülő szervezetek listája az úgynevezett Civil Információs Portálra, augusztus 22-én összesen 32 szervezet található meg rajta.

A civil szervezetek megbélyegzésére kiválóan alkalmas civiltörvény július 1-jén lépett hatályba. A jogszabály szerint külföldről támogatottnak minősül az a szervezet, amely évente 7,2 millió forintnál nagyobb támogatást kap külföldről. A lista alapján a regisztráló szervezetek között van több ismert jótékonysági szervezet, például a Vöröskereszt, a máltai, a baptista és az ökumenikus segélyszervezet, és néhány olyan környezet-, illetve állatvédő is, mint a Rex Kutyaotthon Alapítvány vagy a WWF. Emellett a listán megtalálható Csányi Sándor OTP-vezér hátrányos helyzetű gyerekek segítését célzó szervezete, a Csányi Alapítvány a Gyermekekért. A teljes lista megtekinthető ezen a linken.

A regisztrációt nem mindenki hajlandó meglépni, a törvény elfogadása után több szervezet is jelezte, bojkottot hirdet. Így például a TASZ, a Helsinki Bizottság, az Autonómia Alapítvány, a Civil Kollégium Alapítvány, a Jogriporter Alapítvány és az Ökotárs Alapítvány nem regisztrálja magát külföldről támogatottként. A Helsinki a polgári engedetlenségen felül az Alkotmánybírósághoz és az Emberi Jogok Európai Bíróságához is panasszal fordult a jogszabály miatt. Ugyanakkor vannak olyan szervezetek is a törvénnyel elsősorban megcélzott körben, amelyek már regisztráltak: a Transparency International, a Menedék és a Nyílt Társadalom Alapítvány szerepel a listán.