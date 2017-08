Már ingyen is szívesen hitelezik az államot a befektetők

A valaha elért legalacsonyabb, 0 százalékos átlaghozammal értékesített 3 hónapos diszkont kincstárjegyet keddi aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) – írja az MTI.

A heti rendszerességgel tartott 3 hónapos diszkont kincstárjegy aukción az ÁKK 15 milliárd forintért vitt piacra állampapírt. Az elsődleges forgalmazók 25,98 milliárd forintos ajánlatából az ÁKK 15 milliárd forintot fogadott el. Az ajánlatok átlaghozama 0 százalék volt, ez megegyezett a minimális hozammal is, de az elfogadott maximális hozam is csak 0,01 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy még várható haszon nélkül is szívesen finanszírozzák az államot a befektetők.

Az előző kereskedési napon, hétfőn a 3 hónapos lejáratra a másodpiacon 0,05 százalékos referenciahozam alakult ki. A 3 hónapos diszkont kincstárjegy az idei évet 0,15 százalékos aukciós átlaghozammal kezdte, 2016 elején a hozam 1,13 százalék volt, 2015 elején 1,84 százalék, 2014 elején pedig 2,90 százalék.