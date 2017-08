Megint a rákkeltő hintőpor miatt bukhat óriásit a Johnson & Johnson

Az eddigi legnagyobb perét bukta el elsőfokon a Johnson & Johnson a hintőpor miatt. Az ügy nem most kezdődött, régóta perelgetik olyan nők ezrei a céget, akik a petefészekrákjuk miatt a céget okolnák.

Legfrissebben 417 millió dolláros (nagyjából 108 milliárd forintos) büntetést ítélt a cég ellen egy kaliforniai bíróság, de a cég biztosan továbbviszi az ügyet, Carol Goodritch szóvivőjük szerint a tudomány mellettük áll, írja a BBC.

A probléma abból fakad, hogy nem egyértelmű, hogy biztonságos-e évtizedekig hintőporozni a nemi szervek környékét. Az érintett nők szerint nem, és a cég nem figyelmeztette kellőképp a fogyasztóit, akiknek ettől lett petefészekrákjuk. Jellemzően pedig sokáig használtak hintőport a hüvely körüli szagok és nedvesség kezelésére.

Ehhez azt kell tudni, hogy a hintőpor a talk nevű ásvány őrölt változata, ami alapjáraton tényleg tartalmazott nagyon kevés azbesztet, amit rákkeltő anyagként tartunk nyilván. És bár az 1970-es évek óta azbesztmentes hintőporok vannak csak forgalomban, ezekről is vegyes eredményekkel jöttek ki kutatások arról, hogy lehetnek-e akár kicsit is rákkeltőek.

És ezek a tanulmányok sem igazán erősek jellemzően, hiszen a legtöbb az érintettek emlékezetére támaszkodik azt illetően, hogy mennyi hintőport használtak és hol. Mondjuk semmilyen összefüggés sem látszik arra, hogy a feltételezett rákkeltő hatás függene a hintőpor adagolásától, nem látszik növekedni a kockázat. Ellentétben mondjuk a dohányzással, ahol elég egyértelmű, hogy az erősebb dohányosok nagyobb kockázatokkal néznek szembe.

Az International Agency for Research on Cancer (ez a Világegészségügyi Szervezet egyik rákkutató része) szerint azonban a hintőpor "lehet, hogy rákkeltő", ennyi pedig sok bíróságnak elég is, ha a cég nem tájékoztatott erről rendesen, pedig tudott róla.

Most a 63 éves, petefészekrákos Eva Echeverria nyert óriási összeget első fokon. Ő 11 éves kora óta hintőporozta magát, és most épp tíz éve halálosnak ígérkező petefészekrákban szenved.

A petefészekrákkal foglalkozó brit Ovacome nevű civil szervezet szerint mondjuk nincs bizonyíték a hintőpor ilyen jellegű hatásaira. Szerintük a magukat hintőporozó és petefészekrákos nőknél is valószínűtlen, hogy a hintőpor hozzájárult volna a rákjukhoz. Mindenesetre szerintük is további kutatásokra van még szükség.